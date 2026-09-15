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避免重症 新型加強疫苗長者先打

聯合報／ 記者陳慶安蘇湘雲／台北報導
立法委員王正旭。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
立法委員王正旭。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

每到流感季，高齡長者常因多病纏身、免疫力衰退，飽受急重症威脅，施打標準型疫苗，保護力也較低落，台灣感染症醫學會理事長張峰義、林口長庚紀念醫院副院長邱政洵表示，研究顯示，高齡長者比一般人需要「免疫加強型流感疫苗」保護。不少歐美國家建議長者優先施打上述新型疫苗，而台灣長者的疫苗打氣，則需更多支持、鼓勵。

事實上，流感病毒並不只攻擊肺部，還可能引發全身性發炎反應。

邱政洵解釋，若是心血管疾病患者，感染流感後，發炎反應會促使體內的動脈斑塊變得不穩定、甚至破裂，進而引發心肌梗塞等急性心血管事件。若是糖尿病、腎臟病或肺阻塞（ＣＯＰＤ）等慢性病病患，得到流感後即使呼吸道症狀康復，同樣恐引發全身性發炎、增加中風和心血管病變風險。

面對流感的威脅，接種疫苗是全球公認最具成本效益的預防方式。

不過，六十五歲以上族群施打標準型流感疫苗，保護效力較低，為了克服傳統疫苗限制，並改善免疫老化所造成的影響，目前醫藥界已開發出多種不同的「免疫加強型流感疫苗」技術，包含佐劑疫苗、高劑量疫苗等。

其中，佐劑疫苗可誘導更強、更持久且更廣泛的免疫反應，並增強免疫細胞活化反應，保護力也比較持久，將傳統疫苗約六個月的保護期延長至九個月。今年衛福部首度提供廿萬劑公費免疫加強型流感疫苗，優先給長照機構住民施打，這項政策為亞洲首創，超前日、韓等國。

邱政洵指出，目前愈來愈多先進國家導入上述新型疫苗，已有多國針對長者建議，可優先使用佐劑型疫苗等劑型，以澳洲為例，今年由國家公費補助六十五歲以上長者施打加強型流感疫苗；在公衛福利制度先進的英國，不只提供六十五歲以上長者，包括五十至六十四歲有慢性病族群也納入公費施打行列。

張峰義直言，台灣在兒童疫苗的接種經驗上非常成功；反觀成人與長者疫苗在過去幾十年，因種類較少，長期較不受重視。若能讓更多長者施打免疫加強型流感疫苗，提升保護力，搭配高齡防疫制度的轉型，相信將有更多長者受益，面對流感威脅，也更有防禦的底氣。

林口長庚紀念醫院副院長邱政洵。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
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社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
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中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿。圖／中華民國老人福利推動聯盟提供 楊孟蓉
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衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
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台灣感染症醫學會理事長張峰義。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
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疫苗 重症 長者

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