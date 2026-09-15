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健康主題館／哄失智媽媽 曲艾玲：友善城市讓照顧者不孤單

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
主持人曲艾玲(左)與台大北護分院院長詹鼎正拍攝「記憶不迷路 友善在臺北」數位學習課程，希望民眾認識、預防失智症。記者曾吉松／攝影
主持人曲艾玲(左)與台大北護分院院長詹鼎正拍攝「記憶不迷路 友善在臺北」數位學習課程，希望民眾認識、預防失智症。記者曾吉松／攝影

「人還是要過生活，不是把長輩關在家裡就沒事。」主持人曲艾玲分享陪伴87歲失智母親的體悟。

曲艾玲認為，失智症是每個人都可能面對的課題，失智者需要的除了醫療，更需要一個願意理解、接納的社區生活環境，這也是她響應臺北市失智友善城市最深的感受。

優雅母找鄰居理論 才知是大腦生病了

曲艾玲回憶，母親原本獨立、優雅，卻在短短一年間出現明顯改變，不僅重複購物、服用過量藥物，甚至懷疑鄰居偷走自己的珍珠項鍊，跑去按鄰居家門鈴理論。一開始以為只是老化，「後來才知道，她不是故意的，而是大腦真的生病了」。

身兼女兒、母親與職業婦女，曲艾玲坦言，照顧失智家人並不容易。「有時候真的欲哭無淚，但還是要把她當小孩子一樣哄著，壓住自己的情緒。」曾有位老師一句話點醒她：「媽媽這個行為稱為『愛折磨』，覺得折磨你的時候，你還願意去理他，就是一種愛。」這句話讓曲艾玲當場紅了眼眶，也重新理解母親的行為。

數位課程認識失智 預防觀念日常實踐

曲艾玲參與臺北市衛生局拍攝數位學習課程，目的是讓大眾對失智症能有正確認識，進而友善協助社區中失智者。曲艾玲期待，無論是社區鄰里、商店或第一線服務人員，若對失智症者多一分認識、多一句關心、多一點耐心，就能減少誤解，也讓照顧家庭獲得更多支持，並將失智預防觀念帶進日常。

陪伴母親的過程，也讓曲艾玲有了新的體悟。「人還是要過生活，不是把長輩關在家裡就沒事。」只要在安全範圍內，就應鼓勵失智長輩維持原有生活能力，讓失智者生活更有尊嚴。

三高、肥胖、不社交 都是失智危險因子

台大醫院北護分院院長詹鼎正受邀擔任本次「記憶不迷路 友善在臺北」預防失智症課程講師。他指出，預防失智不能等到老年才開始，三高、肥胖、缺乏身體活動、抽菸及社交孤立等，都是可以改變的危險因子；及早養成規律運動、均衡飲食與正常作息，有助降低日後罹患失智症的風險。

臺北市持續推動失智友善城市，透過失智共同照護中心、失智社區服務據點及臺北市失智症服務網等資源，提供失智症家庭所需支持。

曲艾玲邀請民眾透過數位學習課程認識、預防失智症，一起營造失智友善社區，讓失智者能在熟悉的城市安心生活，她也鼓勵民眾善用失智症服務資源，減輕照顧壓力。

照顧者 失智 曲艾玲

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