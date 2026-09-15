10月開打 流感疫苗再升級 強化保護力

十月一日流感疫苗開打，今年有「健康幣」加值，採購量首度突破七百萬劑，並將廿萬劑「免疫加強型流感疫苗」納入公費，成為亞洲第一。衛福部疾管署長羅一鈞表示，明年將擴大採購至六十萬劑，目前正進行四到五種新型疫苗的效益分析，或許未來規畫「促進國民全齡免疫」的國家級計畫，爭取更多疫苗經費，成為「健康台灣」新亮點。

長照先打 社區長者仍有缺口

今年台灣將廿萬餘劑免疫加強型疫苗優先提供安養、長照機構六十五歲以上長者及工作人員，包含「含佐劑」及「高劑量」兩類，希望降低機構長者感染後重症、住院風險。

為長者免受流感侵襲，台灣感染症醫學會與聯合報健康事業部共同舉辦「保護力再升級：免疫加強型流感疫苗新策略」專家會議，邀立委、官員及學者專家與會。

台灣感染症醫學會理事長張峰義與林口長庚紀念醫院副院長邱政洵指出，長輩因免疫老化且多患有慢性病，一旦感染流感，重症比率極高，且影響不限於急性期。研究顯示感染流感後一至二年內，罹患心血管疾病、腦中風的風險會大幅增加。

流感疫苗除了預防肺炎，更在於降低「看不見的負擔」，台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙說明，包括：慢性病惡化、心血管事件被觸發、功能衰退與失能、家屬請假照護、學校缺席以及冬季醫療量能壓力。

目前，長照服務多元有住宿型、日照、社區據點與居家護理所、居家醫療等。台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸說，接受居家醫療照護服務者近一百四十萬人次，若對長者、家屬與醫療、長照工作者進行分眾溝通，可提升疫苗施打率。

羅一鈞表示，由於長照機構、社區與居家等不同醫療系統歸屬於衛福部四個單位，包括長照司、社家署、心健司及照護司，以及退輔會，過去推動政策常需多方協調，日前「衛生福利部組織法」已通過，明年相關單位將整併成「社會發展及長期照顧署」，與長照體系進行溝通及協作上應能更順利。

疫苗基金缺財源 經費仍受限

外界認為今年採購廿萬劑免疫加強型疫苗仍不足以應付真正有需求者，立法委員王正旭肯定今年政策，並指出未來若成效獲得驗證，公費範圍應漸進擴大至日照中心長輩、社區六十五歲以上長者，甚至慢性病、免疫功能較差等高風險族群。

羅一鈞坦言，預算有限，但會採逐年擴大，明年已規畫採購六十萬劑的預算「支出」，但疫苗基金並無額外增加收入，不像健保有安全準備金，若遇到新疫苗採購時，常因經費緊縮得要「多方考量」，也曾向主計單位爭取採購預算時，被告知自行調度，爭取多元財源的過程相對受限。

目前衛福部正進行四到五種新型疫苗的成本效益分析。羅一鈞指出，後續視新疫苗的評估結果和傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）專家建議的優先順序，可能合併數個建議優先納入公費的疫苗，提報「促進國民全齡免疫」的新計畫，希望爭取到更多的經費挹注疫苗基金。

但流感防疫不應是單一部會責任。「國外推動社區肺炎論質計酬時，早已將疫苗接種納入醫療品質指標中」。張峰義與王正旭皆建議台灣應仿照，即便健保不額外增加預算，也能作為「政策助力」，為前端預防疾病產生加乘果效。

健康幣上路 盼能提升接種率

不過疫苗愈買愈多，「長者打不打」也是難題。羅一鈞指出，台灣進入超高齡社會，六十五歲以上人口每年約增加廿萬人，不僅疫苗採購量須持續增加，疫苗預算面臨壓力，而新冠疫情後出現「疫苗疲勞」，加上社群錯誤假訊息，都增加接種推廣難度，期待「健康幣」可帶動打氣。

台灣感染症醫學會理事長張峰義。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿。圖／中華民國老人福利推動聯盟提供 楊孟蓉

社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

林口長庚紀念醫院副院長邱政洵。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠