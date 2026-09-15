聽新聞
0:00 / 0:00

10月開打 流感疫苗再升級 強化保護力

聯合報／ 記者陳慶安廖靜清蘇湘雲／台北報導
社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸（左起）、台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙、立法委員王正旭、衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞、台灣感染症醫學會理事長張峰義、林口長庚紀念醫院副院長邱政洵、聯合報健康事業部策略長洪淑惠等人日前出席「免疫加強型流感疫苗新策略專家會議」。記者蘇健忠／攝影
社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸（左起）、台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙、立法委員王正旭、衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞、台灣感染症醫學會理事長張峰義、林口長庚紀念醫院副院長邱政洵、聯合報健康事業部策略長洪淑惠等人日前出席「免疫加強型流感疫苗新策略專家會議」。記者蘇健忠／攝影

十月一日流感疫苗開打，今年有「健康幣」加值，採購量首度突破七百萬劑，並將廿萬劑「免疫加強型流感疫苗」納入公費，成為亞洲第一。衛福部疾管署長羅一鈞表示，明年將擴大採購至六十萬劑，目前正進行四到五種新型疫苗的效益分析，或許未來規畫「促進國民全齡免疫」的國家級計畫，爭取更多疫苗經費，成為「健康台灣」新亮點。

長照先打 社區長者仍有缺口

今年台灣將廿萬餘劑免疫加強型疫苗優先提供安養、長照機構六十五歲以上長者及工作人員，包含「含佐劑」及「高劑量」兩類，希望降低機構長者感染後重症、住院風險。

為長者免受流感侵襲，台灣感染症醫學會與聯合報健康事業部共同舉辦「保護力再升級：免疫加強型流感疫苗新策略」專家會議，邀立委、官員及學者專家與會。

台灣感染症醫學會理事長張峰義與林口長庚紀念醫院副院長邱政洵指出，長輩因免疫老化且多患有慢性病，一旦感染流感，重症比率極高，且影響不限於急性期。研究顯示感染流感後一至二年內，罹患心血管疾病、腦中風的風險會大幅增加。

流感疫苗除了預防肺炎，更在於降低「看不見的負擔」，台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙說明，包括：慢性病惡化、心血管事件被觸發、功能衰退與失能、家屬請假照護、學校缺席以及冬季醫療量能壓力。

目前，長照服務多元有住宿型、日照、社區據點與居家護理所、居家醫療等。台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸說，接受居家醫療照護服務者近一百四十萬人次，若對長者、家屬與醫療、長照工作者進行分眾溝通，可提升疫苗施打率。

羅一鈞表示，由於長照機構、社區與居家等不同醫療系統歸屬於衛福部四個單位，包括長照司、社家署、心健司及照護司，以及退輔會，過去推動政策常需多方協調，日前「衛生福利部組織法」已通過，明年相關單位將整併成「社會發展及長期照顧署」，與長照體系進行溝通及協作上應能更順利。

疫苗基金缺財源 經費仍受限

外界認為今年採購廿萬劑免疫加強型疫苗仍不足以應付真正有需求者，立法委員王正旭肯定今年政策，並指出未來若成效獲得驗證，公費範圍應漸進擴大至日照中心長輩、社區六十五歲以上長者，甚至慢性病、免疫功能較差等高風險族群。

羅一鈞坦言，預算有限，但會採逐年擴大，明年已規畫採購六十萬劑的預算「支出」，但疫苗基金並無額外增加收入，不像健保有安全準備金，若遇到新疫苗採購時，常因經費緊縮得要「多方考量」，也曾向主計單位爭取採購預算時，被告知自行調度，爭取多元財源的過程相對受限。

目前衛福部正進行四到五種新型疫苗的成本效益分析。羅一鈞指出，後續視新疫苗的評估結果和傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）專家建議的優先順序，可能合併數個建議優先納入公費的疫苗，提報「促進國民全齡免疫」的新計畫，希望爭取到更多的經費挹注疫苗基金。

但流感防疫不應是單一部會責任。「國外推動社區肺炎論質計酬時，早已將疫苗接種納入醫療品質指標中」。張峰義與王正旭皆建議台灣應仿照，即便健保不額外增加預算，也能作為「政策助力」，為前端預防疾病產生加乘果效。

健康幣上路 盼能提升接種率

不過疫苗愈買愈多，「長者打不打」也是難題。羅一鈞指出，台灣進入超高齡社會，六十五歲以上人口每年約增加廿萬人，不僅疫苗採購量須持續增加，疫苗預算面臨壓力，而新冠疫情後出現「疫苗疲勞」，加上社群錯誤假訊息，都增加接種推廣難度，期待「健康幣」可帶動打氣。

台灣感染症醫學會理事長張峰義。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
台灣感染症醫學會理事長張峰義。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿。圖／中華民國老人福利推動聯盟提供 楊孟蓉
中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿。圖／中華民國老人福利推動聯盟提供 楊孟蓉

社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

林口長庚紀念醫院副院長邱政洵。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
林口長庚紀念醫院副院長邱政洵。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

立法委員王正旭。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
立法委員王正旭。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

流感疫苗 疫苗 疾管署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

再次感染新冠死亡率增4倍！醫籲三大重症族群 5天內用藥降低插管風險

別輕忽感染COVID-19 醫籲7警訊速至急診

小心HPV癌變潛在風險 高血糖加肥胖雙重夾擊 醫：男性更要當心

健康名人堂／抗生素底牌用盡 醫療海嘯逼近

相關新聞

精神疾病「過來人」首班職訓開訓 以自身經驗協助病友

精障者想重返校園、職場，歷程艱辛漫長，需要精神科醫師、心理師或社工等專業人士耐心引導，國內首批「同儕支持員」訓練正式開訓，十二名曾患精神疾病，走過復元歷程的「過來人」將接受為期一百小時的專業訓練，試著將自身生命挫折轉化為專業能力，陪伴病友們重返社區。

「糖胖症」染HPV 罹癌風險增

肥胖、高血糖不只引發心血管疾病，還可能讓防癌出現破口。研究證實，糖尿病、高血糖等患者如感染高致癌型人類乳突病毒（ＨＰＶ），將提高癌前病變及致癌風險，如子宮頸、口咽癌、肛門癌、陰莖癌等。

自購瘦瘦針難辨真偽 施打風險高

瘦瘦針減重成為談資，但並非「打一針就瘦」這麼簡單，食藥署統計，自二○二三年起至今，接獲五十四件ＧＬＰ-１受體促效劑用於體重控制的疑似不良反應通報，症狀為腸胃不適、低血糖、惡心、嘔吐及注射部位不適等。

瘦瘦針亂象多 每稽查6件就有1件違規

瘦瘦針減重正夯，違規販售、私下調劑等亂象層出不窮，食藥署今年與各地方衛生局啟動ＧＬＰ-１受體促效劑注射劑專案稽查，迄今稽查四四八件，其中八十二件違規，裁處金額達二三六萬八五○○元，平均每稽查六件，就有一件違規。

營養師諮詢服務 10月起開放視訊

想獲得營養師專業諮詢，不一定得面對面，衛福部九月一日正式發布「營養師通訊執行業務辦法」，預計十月起施行，屆時符合資格的營養師，可透過視訊等通訊方式進行營養評估、飲食設計及諮詢。

日本熊害1年13死 防治經費變60倍

日本近期熊害事件頻傳，造成民眾傷害案件數去年寫歷史新高。專家表示，日本研究結果也指出，食物來源若沒有處理好，人熊衝突的機率就會增加，台灣的人熊衝突程度雖然不及日本，不過在國內保育有成下，台灣黑熊的數量正持續增加，建議投入更多經費，支持熊類研究與提高公私協力量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。