日本熊害1年13死 防治經費變60倍

日本近期熊害事件頻傳，造成民眾傷害案件數去年寫歷史新高。專家表示，日本研究結果也指出，食物來源若沒有處理好，人熊衝突的機率就會增加，台灣的人熊衝突程度雖然不及日本，不過在國內保育有成下，台灣黑熊的數量正持續增加，建議投入更多經費，支持熊類研究與提高公私協力量能。

根據日本環境省資料顯示，全國去年四月至今年三月共有二三八人因熊襲擊受傷，另有十三人受攻擊致死，死傷人數比二○二四年的三死、八十二傷大幅增加。長野縣皮奇奧野生動物研究中心研究員阿德科克（Liam Adcock）指出，增加原因包含農村人口流失導致城鎮與森林界線更模糊，以及氣候暖化下熊賴以為生的食物減少，人丟棄的垃圾開始成了熊穩定的食物來源。

國內知名生物學家、東海大學生命科學系特聘教授林良恭指出，去年日本記錄的熊出沒目擊事件已超過五萬起，而日本研究得出的結果也指出，食物來源若沒有處理好，人熊衝突的機率就會增加。

林良恭進一步指出，熊有很強的學習能力，根據日本研究顯示，幼熊會跟著母熊學習如何在聚落學找食物，至少要隔三代左右，才會和人再拉開距離，而部落可架設電圍網減少熊的侵擾，畢竟部落是人熊衝突的第一線。

林良恭表示，日本在熊的防護與研究經費從一億日圓大幅提高到六十億日圓，台灣在這方面的投入還是有段差距，如果要提升國內的熊類研究，以及部落與林保署的防治量能，勢必需要更多經費來支持。