聽新聞
0:00 / 0:00

日本熊害1年13死 防治經費變60倍

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

日本近期熊害事件頻傳，造成民眾傷害案件數去年寫歷史新高。專家表示，日本研究結果也指出，食物來源若沒有處理好，人熊衝突的機率就會增加，台灣的人熊衝突程度雖然不及日本，不過在國內保育有成下，台灣黑熊的數量正持續增加，建議投入更多經費，支持熊類研究與提高公私協力量能。

根據日本環境省資料顯示，全國去年四月至今年三月共有二三八人因熊襲擊受傷，另有十三人受攻擊致死，死傷人數比二○二四年的三死、八十二傷大幅增加。長野縣皮奇奧野生動物研究中心研究員阿德科克（Liam Adcock）指出，增加原因包含農村人口流失導致城鎮與森林界線更模糊，以及氣候暖化下熊賴以為生的食物減少，人丟棄的垃圾開始成了熊穩定的食物來源。

國內知名生物學家、東海大學生命科學系特聘教授林良恭指出，去年日本記錄的熊出沒目擊事件已超過五萬起，而日本研究得出的結果也指出，食物來源若沒有處理好，人熊衝突的機率就會增加。

林良恭進一步指出，熊有很強的學習能力，根據日本研究顯示，幼熊會跟著母熊學習如何在聚落學找食物，至少要隔三代左右，才會和人再拉開距離，而部落可架設電圍網減少熊的侵擾，畢竟部落是人熊衝突的第一線。

林良恭表示，日本在熊的防護與研究經費從一億日圓大幅提高到六十億日圓，台灣在這方面的投入還是有段差距，如果要提升國內的熊類研究，以及部落與林保署的防治量能，勢必需要更多經費來支持。

熊害 日本 台灣黑熊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黑熊蟄居畫面首次公開！「達古阿里」翻垃圾桶引人熊衝突憂慮

林保署發布「人熊衝突應變指引」 專家：阻斷黑熊接近人類誘因

遇到熊4步驟應變 林保署提醒不要爬樹、莫裝死

幫川金絲猴拍「證件照」 研究3年證實：臉愈寬愈好鬥

相關新聞

精神疾病「過來人」首班職訓開訓 以自身經驗協助病友

精障者想重返校園、職場，歷程艱辛漫長，需要精神科醫師、心理師或社工等專業人士耐心引導，國內首批「同儕支持員」訓練正式開訓，十二名曾患精神疾病，走過復元歷程的「過來人」將接受為期一百小時的專業訓練，試著將自身生命挫折轉化為專業能力，陪伴病友們重返社區。

「糖胖症」染HPV 罹癌風險增

肥胖、高血糖不只引發心血管疾病，還可能讓防癌出現破口。研究證實，糖尿病、高血糖等患者如感染高致癌型人類乳突病毒（ＨＰＶ），將提高癌前病變及致癌風險，如子宮頸、口咽癌、肛門癌、陰莖癌等。

自購瘦瘦針難辨真偽 施打風險高

瘦瘦針減重成為談資，但並非「打一針就瘦」這麼簡單，食藥署統計，自二○二三年起至今，接獲五十四件ＧＬＰ-１受體促效劑用於體重控制的疑似不良反應通報，症狀為腸胃不適、低血糖、惡心、嘔吐及注射部位不適等。

瘦瘦針亂象多 每稽查6件就有1件違規

瘦瘦針減重正夯，違規販售、私下調劑等亂象層出不窮，食藥署今年與各地方衛生局啟動ＧＬＰ-１受體促效劑注射劑專案稽查，迄今稽查四四八件，其中八十二件違規，裁處金額達二三六萬八五○○元，平均每稽查六件，就有一件違規。

營養師諮詢服務 10月起開放視訊

想獲得營養師專業諮詢，不一定得面對面，衛福部九月一日正式發布「營養師通訊執行業務辦法」，預計十月起施行，屆時符合資格的營養師，可透過視訊等通訊方式進行營養評估、飲食設計及諮詢。

日本熊害1年13死 防治經費變60倍

日本近期熊害事件頻傳，造成民眾傷害案件數去年寫歷史新高。專家表示，日本研究結果也指出，食物來源若沒有處理好，人熊衝突的機率就會增加，台灣的人熊衝突程度雖然不及日本，不過在國內保育有成下，台灣黑熊的數量正持續增加，建議投入更多經費，支持熊類研究與提高公私協力量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。