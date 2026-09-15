秋遊京都 住在紅葉林邊

十一月走訪京都賞楓名所 「東福寺」的洗玉澗溪谷，北野天滿宮西側的紅葉名勝「史跡御土居紅葉苑」，堪稱京都最美秋色的「永觀堂」、有北山杉之祕園之稱的「松山庭園」及僅在春秋對外開放的「寶嚴院」夜間點燈，日本紅葉名所百選的「嵐山」。也走訪日本第一個被指定為國家史蹟與特別名勝的庭園「天龍寺」；以及因賞楓祕境暴紅的嵐山祐齋亭；更特別安排極難預約的世界文化遺產「苔寺」，旅人可在一二○種青苔與紅葉交織的禪意中，洗滌心靈。

有行旅「楓紅京都 住在紅葉林邊」五天四夜，十一月廿七日至十二月一日。

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