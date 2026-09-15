華航首度挑戰 長程線用4成永續燃料

因應淨零排碳，各國鼓勵航空公司添加永續航空燃料（ＳＡＦ），中華航空今年第五度參與天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰，十三日以CI073台北-阿姆斯特丹長程線作為示範航班，並使用百分之四十的ＳＡＦ，高比率ＳＡＦ應用拓展至長程飛行，創下歷屆新高。

華航永續長鄭智仁指出，台北-阿姆斯特丹長程線示範航班，其減碳量達卅六點三公噸，等於四分之一個大安森林公園一年的吸附量，也等於四十輛小客車一年的碳排放量。

華航總經理陳漢銘表示，自二○二二年起，這是華航第八次添加SAF，累計減少至少六百公噸碳排放。航空公司是高油耗產業，能以SAF用油為環保盡份心力，除是個能見度較高的指標外，同時也將機上餐具全部換成新式餐具，降低載重量及額外油耗，也減輕空服員服務時的重量負擔。

全新餐具以「走入山林，看見華航」為設計主軸，採輕量瓷並整合餐具功能，整體餐具組減重約百分之廿七，後續將陸續推展至全航線，加速邁向淨零碳排目標。

中國信託銀行支付金融事業處長陳德風表示，中國信託致力推動永續金融，支持航空產業低碳轉型，今年獨家贊助華航SAF示範航班，以實際行動力挺航空業減碳，盼透過本次合作凝聚跨產業永續力，將永續資金引導至具有實質減碳效益的綠色產業。