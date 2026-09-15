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翻找便當、蟄居畫面…台灣黑熊視角首度曝光

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
達古阿里的頸圈鏡頭畫面可見，牠在翻找垃圾，吃工作人員遺留便當。圖／截自林業及自然保育署影片
達古阿里的頸圈鏡頭畫面可見，牠在翻找垃圾，吃工作人員遺留便當。圖／截自林業及自然保育署影片

黑熊阿里曼與達古阿里，都曾因為闖入部落而被農業部林業及自然保育署捕捉並野放，林保署野放時在牠們頸部裝設衛星發報頸圈及攝影鏡頭，昨天首次公開攝影鏡頭拍到的珍貴影像，不但第一次記錄到黑熊冬季蟄居，還拍到黑熊翻找山區垃圾、取食山區工作人員遺留便當，成為增加人熊接觸的隱患。

林保署昨天舉辦「野放黑熊楚門世界大公開 黑熊與人距離比想像更近」記者會，透過鏡頭第一視角，黑熊達古阿里在山區會吃水鹿屍體與台灣野山羊腳，也赫然拍攝到達古阿里四處翻找垃圾，取食山區工作人員遺留便當殘渣，以及活動於工寮周邊等影像。

林保署表示，黑熊可能因取食人類食物，逐漸習慣人類活動區域的食物來源，進而造訪山屋、工寮及聚落。因此，垃圾帶下山，妥善管理廚餘、飼料及食物，是避免黑熊接近人類活動區域的重要措施。

林保署野生物保育科長高雋表示，透過衛星發報頸圈上的攝影鏡頭，記錄到阿里曼野放後在高山地區蟄居越冬，搭配活動軌跡監測資料，發現阿里曼在越冬期間，進入洞穴蟄居、減少活動，這也是台灣黑熊首次珍貴的季節性活動與越冬生態資料。

花蓮縣清水部落頭目何成忠表示，捕殺黑熊是布農族的禁忌，但還是一直要求部落族人，工寮不要再養雞、鴨等動物，也不要把剩食放在外頭，因為黑熊的嗅覺靈敏，以前就有三隻黑熊進來部落，甚至還有黑熊吃飽了直接睡在工寮的床上。

林保署長林華慶補充，每當出現人熊衝突時，許多人認為是部落入侵黑熊的領域，然而原住民祖先千百年前就住在台灣山區，日據時代才移往淺山地區，促進人熊共處是目標，目前國內盡可能不獵殺黑熊，明年台東會有長期收容空間收容特殊個體。

阿里曼因常入侵滋擾花蓮縣卓溪鄉部落及養禽場，食「雞」知味，尤其愛吃雞屁股，林保署花蓮分署人員戲稱「七里香」；今年元月，林保署花蓮分署第三次捕獲，由於牠是偷雞慣犯，被送去台北市立動物園安置，不再野放。

達古阿里則是三度被通報的黑熊，去年三月反覆造訪一處芒果園，又在玉里鎮源城里街區活動，花蓮分署誘捕發現，達古阿里左前後肢都受傷，覓食能力不佳、體重減輕，評估後不適合野放而送到動物園。

黑熊 林保署 剩食

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