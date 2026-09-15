黑熊出沒擴張至27鄉鎮 林保署訂人熊遭遇指引

台灣黑熊族群近年活動範圍逐漸向淺山移動，人熊衝突與侵擾事件也隨之增加。遇到黑熊怎麼辦？農業部林業及自然保育署昨發布人熊衝突應變指引，提醒保持冷靜，面向熊隻緩慢退至安全距離，適時製造聲響或發出威嚇，多數情況熊會選擇離開。

林保署長期監測，發現黑熊活動已從原本十七鄉鎮擴張到廿七個，海拔一二○○公尺以下點位更從七十八個大增至五一三個，部分區域更已出現黑熊進入農地、工寮或人類活動頻繁區域的情形。由於台灣黑熊是機會主義者，一旦在某地方發現易取得食物的地點，就會記住並持續上門。

林保署昨發布人熊衝突應變指引，將人熊遭遇畫分目擊、侵擾、傷害三大類型，並依發生地點及頻度，分為紀錄追蹤、防護監測、主動驅離及誘捕黑熊等四級應變措施，並同步強化第一線的應變與專業防護能力。民眾若發現黑熊個體、活動痕跡或滋擾事件，可進入黑熊通報系統線上通報。

人熊衝突應變指引手冊計畫主持人姜博仁表示，熊很聰明，一直學習在人的區域找食物，若要人熊共處，就是要阻斷非自然食物等誘因，讓黑熊對人居住的區域失去興趣。

林保署花蓮分署表示，已於花蓮縣卓溪鄉黑熊活動熱點推動防熊垃圾桶布建，同時在台東嘉明湖山屋、向陽山屋與大雪山國家森林遊樂區等高風險區域，導入ＡＩ影像辨識與預警系統，及早採取防範措施。