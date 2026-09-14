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她腦動脈瘤術後圓機車環島夢 2027不老騎士為弱勢長者募餐費報名開始

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
今年參加不老騎士的林逢時，雙手曾因腕隧道症開刀，動過腦動脈瘤手術，在志工陪伴下完成不可思議的環島之旅。圖／弘道老人福利基金會提供
今年參加不老騎士的林逢時，雙手曾因腕隧道症開刀，動過腦動脈瘤手術，在志工陪伴下完成不可思議的環島之旅。圖／弘道老人福利基金會提供

過了65歲，還能騎機車環島嗎？66歲的逢時姐小小個子，去年初檢查發現腦動脈瘤，在兒子鼓勵下，手術後報名今年的不老騎士計畫，圓了年輕時的機車環島夢。「2027不老騎士為愛千里」活動報名即將開始，預計明年三月展開10天9夜的機車環島，為獨居弱勢長者招募餐食經費。

「不老騎士為愛千里」公益環島活動於2019年開始舉辦，每年由長者挑戰機車環島圓夢，結合公益活動、餐食募款計畫，讓旅程變得更有意義、挑戰更多不可能；明年3月將再次出發，走進社區、長照機構舉辦公益服務，關心長者用餐需求與健康議題。

逢時姐雙手因腕隧道症而手術，膝蓋也不好，平常出門旅遊擔心拖累別人，很少參加活動。她去年又發現自己長了腦動脈瘤，心情很複雜。術後兒子鼓勵她報名。起初逢時姐心裡有點悲觀，覺得人生無常，擔心自己真的出了什麼事，但報名參加，想要至少讓兒子看到自己努力走完這段旅程的樣子。

機車環島旅途中，逢時姐最感動志工們的陪伴，尤其最辛苦的蘇花路段，她一度因為手痛幾乎騎不動，志工仍默默陪在身邊，完全不催促，安撫她慢慢騎、不要緊張，讓她安心自在，最後靠著自己的力量完成旅行，「真的很開心。」

逢時姐認為，弘道是一個「願意等人」的團體，讓她能按照自己的步調，完成原本不可思議的事。今年得知錄取不老騎士後，她開心得整個人跳了起來！若有機會，她也還想再參加一次。

「2027不老騎士為愛千里」今年10月12日開始報名，預計招募20名長者，於明年3月17日在台中集合，3月18日熱血啟程，逆時針環島10天，每日騎乘100至150公里，途中將停留社區、長照機構等，進行公益活動，更結合「獨居弱勢長輩餐食計畫」募款，展開熱血又有愛的公益旅程。

弘道老人福利基金會企畫林昀臻說明，不老騎士錄取者需響應餐食募款計畫捐款5萬元，期待拋磚引玉，希望吸引更多人一起幫助弱勢長者的餐食問題，本次預計募款1000萬元，可以服務約20萬名獨居弱勢長者。

林昀臻表示，旅途預計到訪2至3個社區、長照機構或學校，透過表演、手作活動、共餐等，與長輩互動，詳細行程規畫將會在12月出爐。目前已經有8至10名長者想要報名，其中半數是不老騎士學長姐，過去參加計畫，期待再次加入。

●想了解「2027不老騎士為愛千里」，歡迎電洽：04-2206-0698轉618

https://www.hondao.org.tw/news/3/225

「2027不老騎士為愛千里」活動報名即將開始，預計招募20名長者，在明年3月展開10天9夜的機車環島之旅，為獨居弱勢長者招募餐食經費。圖／弘道老人福利基金會提供
「2027不老騎士為愛千里」活動報名即將開始，預計招募20名長者，在明年3月展開10天9夜的機車環島之旅，為獨居弱勢長者招募餐食經費。圖／弘道老人福利基金會提供

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