酷熱狂嗑冰恐愈吃愈火大 中醫師建議適合吃冰「時間點」

秋天腳步到，又悶又熱秋老虎發威，常讓人心煩又頭昏腦脹，不少人常來一杯冰涼的手搖或一碗剉冰，搭配冷氣消暑。不過中醫師警告，小心愈吃愈火大，建議「中午到下午3時」較合適。

麻豆新樓醫院中醫科主任歐佳蓉說，說到冰，就不能不談脾胃；中醫認為 「脾主升清、胃主降濁」，脾胃一升一降讓身體氣機運作順暢。

而濕氣由來，和「脾」密切相關；脾是體內負責代謝水分的「馬達」，運作的能量叫「脾陽」，當吃下身體無法負荷的冰品量，冰冷寒邪澆熄脾臟的陽氣，使脾失去向上升提的力量，體內水分無法被送到該去地方，就會停滯在體內變成濕氣，進一步困阻脾胃氣機，讓脾功能更低下。

在惡性循環之下，就易出現身體沈重、水腫感、頭暈、沒精神、大便濕黏，甚至腹瀉等不適症狀。

歐佳蓉說，吃冰可能是誘發或加重咳嗽因素之一，尤其是原本肺氣虛的人，容易疲倦、說話有氣無力、稍微活動就氣喘吁吁、經常感冒很難好， 有可能就是屬於這個不適合吃太多冰的族群。

另外，女性若過往已經現自己常在吃冰後經痛或下腹悶脹感加重、月經量減少、 經血血塊增加、或本身有服用中藥在進行月經不適、甚至是在備孕調理的患 者，建議不要吃太多寒涼冰品。

至於想吃冰不想太傷身，歐佳蓉也提出下列建議：

1、選擇合適的吃冰時機，建議在中午到下午3點較合適，是一天之中陽氣相對旺盛時刻，避免空腹或早晨夜晚吃。

2、適量就好，慢慢吃，可將冰品含在口中稍微回溫再吞，減少對內臟劇烈刺激，切忌大口猛灌冰飲。

3、身體若已有不適、生病、醫師有特別交代時就暫時避免吃冰，待不適症狀緩解再吃。

4、如果因吃太多冰，產生任何身體不適症狀，除避免或減少攝取，也可尋求合格中醫師的協助診療。