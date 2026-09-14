秋旅好康！劍湖山大飯店推國旅補助特惠專案 摩天輪開放寵物同遊

秋高氣爽正是度假好時光，劍湖山渡假大飯店響應觀光署國旅補助政策，即日起至11月30日止，重磅推出「平日住房專案」。旅客搭配連住補助與生日券最高可享3200元優惠折扣，還沒有補助點數的民眾，憑2026年在台灣旅宿業的消費發票，平日到樂園購票可享399元優惠票價，機不可失。

此外，推出周二限定「毛孩霸山日」，開放飼主攜帶愛寵共乘幸福摩天輪，滿足寵物家庭共遊的需求。

劍湖山世界總經理曾慶欑表示，為讓民眾享有物超所值旅遊，「國旅補助-平日住房專案」適用於周日至周四入住（國定假日及連假不適用）。其中「4人成行２天１夜一泊一食」專案，每房只要3600元起，平均每人只需900元，包含高級客房入住一晚（1大2小床）及翌日自助式活力早餐4客。

配合國旅補助連住兩晚（補助2000元）並疊加抽中的生日券（1200元），最高可一次省下3200元，更多優惠請洽劍湖山世界官網 https://www.janfusun.com.tw/。

樂園也同步加碼推出「平日住一晚・劍湖山免費玩」方案，入住旅客完成國旅補助登錄後，可使用補助點數兌換單人至四人套票，含樂園門票、餐券或VR Dino飛越恐龍谷快速通關，視點數等級而定。另外憑今年國內旅宿業發票，可享有平日加碼399元優惠價暢玩劍湖山世界（每張發票最多優惠4人）。

曾慶欑提醒，國旅平日住房補助經費用罄即將提前結束，建議儘早安排行程，現在正是入住五星飯店、大啖美食、暢玩樂園的最佳時機，臨走前別忘了帶上雲林極品「KU Coffee 酷咖啡」中秋送禮最適宜。

劍湖山渡假大飯店國旅補助專案「4人成行２天１夜一泊一食」，每房只要3600元起。圖／劍湖山世界提供