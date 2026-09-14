瘦瘦針不是想瘦就能打 醫揭3大風險：來源不明、劑量亂打恐吐到脫水

瘦瘦針減重風潮持續延燒，台南市新化區衛生所近日遭查出大量瘦瘦針流向不明，再度引發用藥安全疑慮。基隆長庚醫院一般外科主治醫師黃若禕提醒，瘦瘦針是處方藥，不是「想瘦幾公斤就能自己打」，無論從海外代購、網路購買或其他非正規管道取得，都可能面臨藥品真偽、保存條件、劑量使用及缺乏醫療追蹤等風險，民眾切勿拿健康換便宜。

食藥署今年2月曾提醒，目前國內核准用於體重控制的GLP-1相關藥品包括tirzepatide、semaglutide及liraglutide等成分，均屬處方藥，須經醫師評估、開立處方，再由藥師調劑給藥。食藥署也自2025年10月起，將GLP-1受體促效劑類藥品納入藥品追溯追蹤管理。

黃若禕表示，部分民眾可能因國內外價格差異，轉向海外代購或私下購買，但最大問題是「不知道買到的是不是真貨」。即使外盒、注射筆外觀相似，若來源不明，不僅無法確認真偽，也難以掌握運送、冷藏及保存過程是否符合規範。

第二個風險則是「會不會打」。黃若禕說，正規醫療院所除了提供藥品，也會教導病人如何操作、調整劑量，並追蹤惡心、嘔吐、腹瀉、便祕等不良反應。若自行購買後照著網路影片施打，甚至自行增加劑量，副作用可能更加明顯，嚴重時可能因持續嘔吐導致脫水而就醫。

「不是50公斤想瘦到40公斤，就可以打瘦瘦針。」黃若禕指出，減重藥物有明確適應症，並非單純追求更瘦就可以使用。一般而言，成人BMI達30以上，或BMI達27以上且合併體重相關疾病者，才可能符合藥物體重控制的適用條件，仍須依不同藥品核准適應症及個人健康狀況，由醫師判斷。

施打前的病史評估同樣重要。黃若禕提醒，例如本人或家族有甲狀腺髓質癌病史等情況，部分GLP-1相關藥物可能不適合使用。若沒有經過醫師問診，只看到別人打得瘦、自己跟著買來打，可能忽略真正的用藥禁忌。

黃若禕表示，長庚減重門診會依標準流程評估，初期密切追蹤患者使用狀況，了解有無惡心、嘔吐、便祕或腹瀉等問題，再依情況調整治療。「藥物可以幫忙減重，但真正重要的是不要復胖。」不可能靠打針維持一輩子，治療期間更應趁機調整飲食與生活習慣，才能把減下來的體重守住。