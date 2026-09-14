淡江大橋開放電輔自行車 行人及自行車道封閉標準擬加嚴改7級風

公路局今天公告修正淡江大橋行人及自行車道使用管理要點，開放電動輔助自行車、YouBike電輔車通行，即日生效；另研議加嚴封閉行人及自行車道規定，從8級風調為7級，拚10月中施行。

連接淡水與八里的淡江大橋於今年5月12日正式通車，這座橫跨淡水河口的橋梁，不僅成為北台灣新地標，也有效分擔關渡大橋車流，假日更吸引不少民眾前往賞景，成為新興熱門景點。

交通部公路局今天公告修正「淡江大橋行人及自行車道使用管理要點」，並自公告日起生效，刪除電動輔助自行車禁行規定。

由於先前淡江大橋自行車道禁止電動輔助自行車通行，民眾反映YouBike已有電輔車，若無法通行恐造成不便。公路局北區養護工程分局交控中心主任江堅銘對媒體表示，考量淡江大橋有坡道，騎乘電動輔助自行車相對較方便，因此在與新北市府協商後修正規定，開放電動輔助自行車通行。

目前橋上兩側各有5公尺寬的人行、自行車共用道，上面有不同路面面漆顏色區分。江堅銘指出，內側為自行車道、外側為人行道，原則上電動輔助自行車應行駛於自行車道，考量避免影響橋上景觀，現場未設置大量告示牌提醒，目前主要由值班人員現場宣導，以勸導為主。

此外，現行規定自中央氣象署發布陸上颱風警報或8級以上強風特報或豪雨特報警戒時段，淡江大橋行人及自行車道不再提供使用。

江堅銘表示，現行規定雖以8級風作為封閉門檻，但先前颱風巴威期間發現，現場風力達7級多時，工作人員已難以站穩，且封橋作業須搬運沉重護欄塊及混凝土塊，作業人員安全恐受影響。

江堅銘指出，目前草案規劃，達7級時即封閉人行道、自行車道，並將機車道速限從每小時40公里降至30公里，但仍須待9月21日審查會後才能確定，因應11月中旬起東北季風將增強，目標希望能在10月中旬施行。