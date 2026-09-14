高雄岡山區17：18發生規模3.1有感地震 高市、南市1級

2026年9月14日17時18分4秒，高雄市岡山區發生規模3.1的有感地震。該地震震源深度約為27.9公里，屬於極淺層地震，震央位置位於高雄市政府北北西方約19.5公里處。此次地震屬於芮氏規模3.1，地震能量釋放屬於小型，但因震源接近地表，仍在部分區域產生有感搖晃。

最大震度1級地區：高雄市、台南市

本次地震最大震度為1級，主要集中於高雄市及台南市佳里區。1級震度屬於微震，靜止狀態下部分民眾可感受到輕微搖晃，並不會造成建築物或生活嚴重影響。由於震度均未達3級，不需要特別進行震後應變措施。

高雄岡山區位於地震活躍帶，民眾應持續保持防震意識，了解相關防震知識與應變動作。地震發生時，室內應採取趴下、掩護、穩住原則，避免奔跑或靠近玻璃窗，確保自身安全。室外則應避開建築物及可能掉落的物品，選擇安全空曠地帶暫避。

本次地震尚未造成災害與報告，相關單位將持續監控地震動態，提醒民眾留意後續餘震可能，並保持冷靜因應。地震無法預測，平時應檢視家中結構安全，準備緊急物資，提升防災防震能力。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）