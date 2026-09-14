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再次感染新冠死亡率增4倍！醫籲三大重症族群 5天內用藥降低插管風險

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
台灣感染症醫學會、台灣基層糖尿病學會、台灣急診醫學會與台灣感染管制學會呼籲，防治新冠，「要篩不要猜、就醫不等待」，並請藝人陳淑芳（左一）擔任衛教大使。記者沈沛育／攝影
台灣感染症醫學會、台灣基層糖尿病學會、台灣急診醫學會與台灣感染管制學會呼籲，防治新冠，「要篩不要猜、就醫不等待」，並請藝人陳淑芳（左一）擔任衛教大使。記者沈沛育／攝影

新冠疫情仍在高原期，醫師提醒，再次感染新冠死亡率，比首次感染高出4倍，尤其高齡者、孕婦、慢性病患為三大新冠重症族群，一旦延誤就醫，恐錯失黃金治療時機。由於新冠症狀與一般感冒類似，容易被忽略，建議出現咳嗽、疲倦、發燒等感冒症狀應接受快篩，並於五天內接受抗病毒藥物治療，將住院或死亡風險降到最低。

台灣感染症醫學會、台灣基層糖尿病學會、台灣急診醫學會與台灣感染管制學會呼籲，防治新冠，「要篩不要猜、就醫不等待」，並請藝人陳淑芳擔任衛教大使，呼籲民眾有疑似新冠症狀時，不要用猜的，症狀輕微者可以在家快篩，嚴重者建議就醫篩檢。

疾管署統計，去年10月以來，國內新冠累計622人重症，其中106人死亡，且近4周呼吸道病原體檢出率中，新冠病毒占比達32.4%，等於每3位有呼吸道症狀的民眾，就有1人感染新冠。

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，根據疾管署研究，相較第一次感染新冠，再次感染新冠的死亡風險暴增4倍。患者是65歲以上長者，或有慢性病、心血管疾病、糖尿病、孕產婦等免疫力較低的族群，後期可能引發肺炎、呼吸窘迫，增加心肌梗塞、肺阻塞風險，慢性病也變得更嚴重。

張峰義建議，愈早服用抗病毒藥物愈好，「新英格蘭醫學雜誌」研究顯示，新冠重症高風險族群，若在症狀出現5天內，接受抗病毒藥物治療，可降低近9成的住院或死亡風險。他呼籲，高齡者、孕產婦及慢性病患者等「新冠重症VIP」一旦出現疑似症狀，應盡早篩檢、就醫並接受專業評估，把握治療時機。

臨床最擔心民眾對新冠風險的輕忽，台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟表示，感冒、流感、新冠的症狀非常相似，民眾容易以為只是一般感冒，自行服用成藥，直到呼吸困難才就醫，錯失黃金治療機會。他呼籲，高風險族群一旦出現咳嗽、疲倦、發燒、喉嚨痛、痠痛等症狀，應盡速在家快篩或到基層診所就醫，不要用猜的，導致延誤就醫。

陳宏麟表示，根據「Nature Communications」研究，在出現症狀當日或確診後1天內，開始接受抗病毒藥物治療者，相較於第2天後才開始治療者，28天內住院或死亡相對風險降低23%。顯示及早就醫評估與把握治療時機的重要性。

根據衛福部113年急診醫療統計概況，每5名急診就醫者中，有1人因呼吸系統疾病就診。當新冠疫情在短期內快速升溫，將增加急診量能與醫療照護的壓力。

台灣急診醫學會秘書長李智晃指出，若有新冠初期症狀，可先在家中或基層診所完成快篩、領藥，減少急診與住院比率，從第一線守住疫情，減少醫療負擔。但若已經出現警示症狀，呼吸喘、胸悶、皮膚發青、無法進食、尿量減少、心跳過快（100次／分）、低血壓（收縮壓＜90 mmHg）等警示症狀，應速至急診就醫。

台灣感染管制學會理事長陳宜君表示，台灣邁入超高齡社會，高齡人口持續增加，日照中心、長照機構等群聚生活型態也日益普遍。由於新冠病毒可能在無症狀期或發病前傳播，使疫情防堵更具挑戰。

她表示，考量部分長者及長照住民行動不便、外出就醫不易，建議結合在宅醫療與分級醫療資源，為高齡者及慢性病患者等「新冠重症VIP」提供就地或就近的篩檢、評估與處置，落實「早篩、早診、早治」。減少長者往返醫療院所的負擔，也可降低候診期間的交叉感染及延誤治療風險。

台灣感染症醫學會、台灣基層糖尿病學會、台灣急診醫學會與台灣感染管制學會呼籲重視新冠防治 ，台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，相較第一次感染新冠，再次感染新冠的死亡風險暴增4倍。記者沈沛育／攝影
台灣感染症醫學會、台灣基層糖尿病學會、台灣急診醫學會與台灣感染管制學會呼籲重視新冠防治 ，台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，相較第一次感染新冠，再次感染新冠的死亡風險暴增4倍。記者沈沛育／攝影

台灣感染症醫學會、台灣基層糖尿病學會、台灣急診醫學會與台灣感染管制學會呼籲重視新冠防治，台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟指出，感冒、流感、新冠的症狀相似，民眾容易忽略，應盡速在家快篩，或到基層診所篩檢、治療。記者沈沛育／攝影
台灣感染症醫學會、台灣基層糖尿病學會、台灣急診醫學會與台灣感染管制學會呼籲重視新冠防治，台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟指出，感冒、流感、新冠的症狀相似，民眾容易忽略，應盡速在家快篩，或到基層診所篩檢、治療。記者沈沛育／攝影

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