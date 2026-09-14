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別輕忽感染COVID-19 醫籲7警訊速至急診

中央社／ 台北14日電
醫師提醒，高風險族群在症狀出現後5天內接受抗病毒藥物治療，顯著降低近9成的住院或死亡風險，出現喘、胸悶等7警訊速至急診。 路透
醫師提醒，高風險族群在症狀出現後5天內接受抗病毒藥物治療，顯著降低近9成的住院或死亡風險，出現喘、胸悶等7警訊速至急診。 路透

雖COVID-19疫情下降，但仍在流行高原期，醫師提醒別輕忽，高風險族群在症狀出現後5天內接受抗病毒藥物治療，顯著降低近9成的住院或死亡風險，出現喘、胸悶等7警訊速至急診

依據疾管署監測資料顯示，國內COVID-19疫情下降，但仍處流行期，8月30日至9月5日門急診就診計2萬199人次，較前一週下降9.7% ；9月1日至9月7日新增73例本土重症病例及15例本土死亡病例。去年10月起累計622例新冠併發重症本土病例，其中106例死亡。

台灣急診醫學會秘書長李智晃今天在記者會指出，根據衛生福利部113年急診醫療統計概況，約每5名急診就醫者中就有1人是因呼吸系統疾病就診。當COVID-19疫情在短期內快速升溫，將增加急診量能與醫療照護壓力。

李智晃表示，面對急診病人增加、候診時間延長及待床壓力，落實分級醫療格外重要。醫學期刊《臨床傳染病》（Clinical Infectious Diseases）研究顯示，及時接受COVID-19抗病毒藥物治療，除有助降低相關住院或全因死亡風險，也可縮短症狀持續時間。

類似發現也曾在《新英格蘭醫學雜誌》研究被刊登，重症高風險族群在症狀出現後5天內接受抗病毒藥物治療，可顯著降低近9成住院或死亡風險。台灣感染症醫學會理事長張峰義提醒，曾感染COVID-19不代表再次感染時症狀較輕，也不代表重症、插管或死亡風險會隨之降低。

張峰義說，COVID-19病毒影響可能不限於呼吸道，感染後可能出現長新冠後遺症，常見症狀包括疲勞、呼吸困難、創傷後壓力症候群、焦慮及憂鬱。對高齡者及具有慢性病等重症風險因子的族群而言，一次感染就可能影響器官功能與日常生活能力，增加家庭照護或長期照護需求。

千萬別等到症狀惡化才就醫，李智晃表示，高齡者及慢性病患者等重症高風險者，若出現疑似症狀，應盡早篩檢並就近就醫，若出現喘、胸悶、皮膚發青、無法進食、尿量減少、心跳過快（100次/分）、低血壓（收縮壓＜90 mmHg）等警示症狀，請速至急診就醫。

藝人陳淑芳今天更化身手搖飲店員現身呼籲，巧妙運用珍珠奶茶、插吸管及長吸管等貼近日常生活的創意元素，分別象徵COVID-19病毒對肺部的影響、重症插管及長新冠後遺症，幫助民眾理解新冠可能帶來的健康風險。

她分享，身邊不少高齡朋友出現上呼吸道症狀，常認為「忍一忍，過幾天就好」，呼籲高齡者及慢性病患者等重症高風險族群，即使症狀輕微也不可掉以輕心，與其在家猜測病因，更應盡早篩檢、就近看診，交由醫師進行專業評估，才能及時掌握病情並接受適切處置。

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