杜鵑颱風最快明生成恐增為中颱！傍晚起桃園以北降雨增 明天雨最大

今起東北季風逐漸增強，預估影響到周三。中央氣象署預報員蔡伊其下午指出，水氣逐漸增多，傍晚到晚上迎風面及桃園以北、東半部降雨明顯，尤其入夜後到周二是這波雨勢最大的時間，基隆、北海岸、宜蘭及大台北山區要防大雨。氣溫方面，周二及周三清晨低溫約24-26度，北部、東半部白天高溫約29、30度，南部約32、33度。

此外，關島東方海面上午8時熱帶性低氣壓生成，下半周往日本機率高，距台灣距離遠，沒有什麼影響，但周日（20日）之後長浪恐影響東半部沿海。

蔡伊其表示，關島東方熱帶性低氣壓上午生成，目前在台灣東南東方、距離大約3500公里海面上，最快明天升級成颱風杜鵑，未來西北方向移動，預估周末移動到日本南方海面，屆時可能增為中颱，並可能北轉朝東北方向移動，預計下周往日本靠近。但北轉時間、角度仍不確定，下周前往日本的民眾需注意。由於距台灣有一些距離，天氣上影響不大，周日之後台灣東部海面要留意長浪。

蔡伊其指出，今起受東北季風逐漸增強影響，水氣逐步增多，迎風面桃園以北、宜蘭、東半部傍晚到晚上降雨增加，今晚到明天，迎風面的基隆、北海岸及宜蘭、大台北山區有局部大雨。

這波東北季風影響到周三，周四之後東北季風會逐步減弱。蔡伊其指出，今晚到明天白天，北部及宜蘭大雨、東半部偶有雨，午後中南部大雨。周三水氣減少，但北東仍有雨、中南部午後雨。周四一直到下周一，東半部短暫雨，西半部則午後降雨。

氣溫方面，蔡伊其指出，這波東北季風增強降溫不明顯，周二及周三受東北季風增強、下雨影響，北部白天約29、30度，感受舒適，南部則有32、33度，不受影響；各地清晨約約24-26度，但周四之後溫度又會逐步回升。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供