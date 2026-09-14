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最強AI算力擴大智慧醫療及品質 彰基啟用NVIDIA B200布局代理式AI

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基醫學中心啟用NVIDIA B200高效能運算平台，擴充AI運算量能，算力升級將進一步加速AI功能的開發、驗證與上線，擴大智慧醫療應用。圖／彰基提供
彰基醫學中心啟用NVIDIA B200高效能運算平台，擴充AI運算量能，算力升級將進一步加速AI功能的開發、驗證與上線，擴大智慧醫療應用。圖／彰基提供

彰基醫學中心今天啟用以輝達NVIDIA B200 GPU為核心的高效能運算平台，擴充智慧醫療AI算力，並布局代理式AI（Agentic AI），提升醫療品質，讓醫療人員有更多時間與心力照顧病人。彰基總院長陳穆寬表示：「AI科技可以是強大的工具，但醫療的核心始終是人」。

彰基醫療體系包含兩家醫學中心及六家體系分院，每日產生大量病歷、醫療影像、檢查與照護資料。陳穆寬表示，推動AI必須從第一線醫療需求出發，協助醫療團隊整合資訊、辨識重要訊號及減少重複性工作，讓醫療人員有更多時間與心力照顧病人。

目前彰基已將AI深度整合至院內醫療資訊系統，讓醫療人員能在既有工作流程中直接運用AI，支援資訊處理、臨床照護及團隊協作。此次算力升級，將進一步加速AI功能的開發、驗證與上線，擴大智慧醫療應用。

彰基表示，此次建置採用Dell PowerEdge XE9780伺服器，配置NVIDIA HGX B200 8-GPU系統，透過NVLink高速互連技術，支援大型語言模型、預測型AI、電腦視覺及多模態AI等高效能運算需求。平台採院內地端部署，資料儲存、存取及運算均依院內資訊安全與資料治理規範執行，兼顧運算效能、資料隱私及資安。

為提高GPU運算資源使用效率，彰基同步導入數位無限AI-Stack管理平台，依臨床科別及研究團隊任務需求進行GPU資源配置與動態排程，讓高效能算力可更有效支援臨床、研究及醫院治理。

在AI算力基礎建設完成後，彰基下一階段將發展代理式AI，在明確授權及人工監督下，讓AI依任務目標規劃步驟、選用核准工具、串接院內資料與系統，並依執行結果調整後續作業，從目前的資訊生成與分析，進一步延伸至跨系統流程協調及事項追蹤。

彰基強調，代理式AI應用將納入權限控管、模型驗證、風險監測及責任治理，AI產出的臨床建議仍須經專業人員審核，高風險醫療決策則由專業人員作成並負責。

陳穆寬表示，此次啟用的不只是一套高階設備，更是彰基深化整合性AI平台、邁向代理式AI時代的重要基礎建設。未來將逐步推動跨院區及區域醫療合作，讓高效能算力成為支持臨床照護、醫學研究及醫院治理的共同平台。

彰基期望透過AI提升醫療品質與病人安全、減輕第一線工作負擔，讓科技成為醫療人員的助力，「把時間還給醫護，也把關懷留給病人」。

彰基醫學中心啟用NVIDIA B200高效能運算平台，擴充AI運算量能，算力升級將進一步加速AI功能的開發、驗證與上線，擴大智慧醫療應用。圖／彰基提供
彰基醫學中心啟用NVIDIA B200高效能運算平台，擴充AI運算量能，算力升級將進一步加速AI功能的開發、驗證與上線，擴大智慧醫療應用。圖／彰基提供

彰基期望藉由AI提升醫療品質與病人安全、減輕第一線工作負擔，把時間還給醫護，也把關懷留給病人。圖／彰基提供
彰基期望藉由AI提升醫療品質與病人安全、減輕第一線工作負擔，把時間還給醫護，也把關懷留給病人。圖／彰基提供

彰基總院長陳穆寬表示，推動AI必須從第一線需求出發，他強調，「AI科技可以是強大的工具，但醫療的核心始終是人」。圖／彰基提供
彰基總院長陳穆寬表示，推動AI必須從第一線需求出發，他強調，「AI科技可以是強大的工具，但醫療的核心始終是人」。圖／彰基提供

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