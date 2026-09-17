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中秋烤肉月餅吃不停！怕油膩又有負擔？黑麥汁、纖麥汁成餐桌新選擇

文／ 李昀

中秋節是團圓的節日，也是豐盛美食大快朵頤的時刻。烤肉、月餅、柚子幾乎成了中秋餐桌上的固定班底，親朋好友聚在一起，從晚餐一路吃到宵夜，享受佳餚之餘，也讓「節慶飲食如何吃得更均衡」成為不少消費者關注的話題。

中秋團聚也是大快朵頤美食的時刻，但高油、高糖的烤肉與月餅，也往往令人吃不消。 圖／AI生成
中秋團聚也是大快朵頤美食的時刻，但高油、高糖的烤肉與月餅，也往往令人吃不消。 圖／AI生成

面對烤肉的大魚大肉與月餅的高油、高糖，除了適量控制份量、增加蔬菜攝取，飲品選擇也可以成為調整餐桌搭配的一環。近年除了無糖茶飲之外，非酒精、氣泡型飲品也逐漸受到關注。台酒生技的黑麥汁、纖麥汁兩大系列，便從不同飲食情境切入，提供中秋聚餐更多元的飲品選擇。

烤肉搭配冰涼黑麥汁　非酒精飲品成聚餐新選擇

中秋烤肉時，油脂豐富的肉品搭配清爽飲品，是不少家庭的餐桌習慣。台酒黑麥汁主打全素、非酒精，並推出原味、烏梅、紅麴、桂圓等不同風味，冰鎮後帶有氣泡感，適合在聚餐場合提供不同於茶飲及酒精飲品的選擇。

其中原味黑麥汁採減糖配方，較同系列紅麴口味減糖25%，在保留黑麥風味的同時，帶來相對清爽的飲用感受。對於不喝酒的消費者、親子家庭或需要避免酒精的聚會場合而言，也能兼顧節慶聚餐的儀式感。

就有網友分享台酒烏梅黑麥汁，提到冰鎮後的微氣泡口感酸甜好喝，也有人將黑麥汁視為聚會時可以取代啤酒的非酒精飲品。從消費者分享可以發現，黑麥汁除了本身的風味，也逐漸被放進「聚餐時喝什麼」的選擇清單。

台酒生技黑麥汁有多種口味，滿足消費者的多元需求與喜好。 圖／台酒生技 提供
台酒生技黑麥汁有多種口味，滿足消費者的多元需求與喜好。 圖／台酒生技 提供

從「好喝」到「成分」　消費者飲品選擇更加講究

此外，消費者也從單純的口味，延伸到對於甜度與成分的關注。從電商平台上的消費者回饋來看，有人形容原味黑麥汁「不會很甜」，也有人提到黑麥香氣明顯；部分消費者則特別留意產品成分，顯示現在的飲品消費除了追求好喝，也越來越重視配方及飲食需求。

呼應這項消費趨勢，台酒生技黑麥汁(原味、紅麴、烏梅口味)以及纖麥汁，都取得歐盟A.A.三星認證無添加驗證標章（Clean Label），訴求成分單純更透明，符合現代消費者對潔淨飲食的重視。

纖麥汁每瓶含9.9克膳食纖維　鎖定現代人補纖需求

相較於黑麥汁著重餐桌風味與非酒精飲用情境，台酒纖麥汁則將「膳食纖維」作為產品特色之一。台酒纖麥汁每330ml含有9.9克膳食纖維，相近於吃到超過半顆(900g)高麗菜*的纖維含量(*膳食纖維含量來源為衛福部-食品營養成分資料庫)，提供消費者除了日常蔬果之外的快速補充的選擇。對於平時外食比例高、飲食較不固定的族群來說，膳食纖維也是日常幫助排便順暢值得留意的營養素。

此外，黑麥汁與纖麥汁皆添加異麥芽寡醣，能維持消化道機能健康，讓產品特色從單純的飲品風味，進一步延伸至現代消費者重視的日常飲食需求。因此，今年中秋若是安排烤肉聚會，可以將清爽解膩的冰涼黑麥汁放上餐桌；如果平時就重視膳食纖維攝取，則可以選擇纖麥汁，透過不同產品特色對應不同飲用情境。

添加異麥芽寡醣的纖麥汁，能維持消化道機能健康，並含有9.9克膳食纖維，提供消費者除了日常蔬果之外的選擇。 圖／台酒生技 提供
添加異麥芽寡醣的纖麥汁，能維持消化道機能健康，並含有9.9克膳食纖維，提供消費者除了日常蔬果之外的選擇。 圖／台酒生技 提供

解膩不只喝茶　中秋飲品選擇更多元

節慶飲食向來是民眾過節的重要生活議題，相較過去單純討論「節慶吃什麼」，現在消費者也開始關注「吃了之後怎麼搭配」，讓飲品成為節慶飲食管理的一環。

今年中秋，與家人朋友一起烤肉賞月之際，面對一整桌烤肉、一盒盒月餅，除了控制份量、均衡搭配，也不妨重新思考飲品選擇。烤肉時來一杯冰涼黑麥汁，享受清爽的非酒精飲品；平時則可依照自身飲食需求選擇纖麥汁，將膳食纖維攝取納入日常飲食規劃，讓節慶聚餐多一份健康選擇，也讓「吃得開心、搭得剛好」成為今年團圓餐桌的新思維。

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● 黑麥汁：萬家福、大全聯、全聯、蝦皮、momo、台酒購物網
● 纖麥汁：台酒購物網、台酒便利店、蝦皮

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