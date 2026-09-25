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統一發票今午開獎！財政部明年預算增4.9億 雲端獎有望加碼

聯合新聞網／ 綜合報導
統一發票9月25日開獎在即，財政部明年給獎預算增加4.9億元，雲端發票專屬獎可望加開。圖／AI生成 黃惠娟
統一發票9月25日開獎在即，財政部明年給獎預算增加4.9億元，雲端發票專屬獎可望加開。圖／AI生成 黃惠娟

115年7-8月期統一發票9月25日電視直播開獎，共計開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。領獎期間為115年10月6日至116年1月5日。

隨著營業稅規模成長，統一發票給獎預算也增加。財政部116年度統一發票給獎經費編列193.7億元，較115年度的188.8億元增加4.9億元。預料將會再加開雲端發票專屬獎，民眾的小確幸可望再度增加。

在期待未來大獎的同時，眼前的財神爺可千萬別放過。財政部賦稅署統計，今年3、4月期統一發票開放兌獎期限至9月7日，包括5張千萬特別獎、4張特獎200萬元及4張100萬元雲端發票專屬獎皆未兌領，獎金將全數充公。

為了便利民眾，財政部 「統一發票兌獎 」APP 近期迎來有感改版，除了啟動APP的速度變快、操作介面簡潔有力，甚至連傳統發票也能掃描進APP，讓統一發票兌獎APP變得更實用。

隨著訂閱制經濟盛行，Apple、Google、Netflix等境外電商均已在台開立雲端發票，但多以註冊E-mail作為載具，若未完成歸戶，恐錯失中獎通知。民眾可下載統一發票兌獎APP，完成手機條碼及跨境電商電子郵件載具歸戶，並設定領獎帳戶，即可自動對獎、即時領獎，確保不漏接任何中獎機會。

統一發票 雲端發票 財政部

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