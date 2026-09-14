Grab併foodpanda引疑慮 學者籲公平會併購審查納入外送員權益

東南亞叫車與外送龍頭Grab收購foodpanda受關注，全國外送產業工會揭露Grab越南官網規範，指越南文版本涉及集結造成秩序混亂，首次違規恐遭永久停權；學者今呼籲公平會審查併購案時，應將平台治理、外送員集體表達權及業者承諾納入評估。

台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪指出，Grab宣布收購foodpanda台灣業務後，多次表達願意與外送夥伴及工會溝通，但真正的溝通不能只看企業公開宣示，更應觀察外送員提出不同意見甚至採取集體行動時，平台如何處理。

蘇柏豪說，如果海外公開規範確實將涉及「集結」的特定行為與永久停權連結，公平會審查台灣結合案時，有必要要求業者說明平台治理原則，願意溝通是一回事，真正要看的是勞工站出來表達不同意見時，平台怎麼處理。

Grab先前允諾交易獲主管機關核准，將尊重外送夥伴選擇工作平台及使用多個平台的權利，並建立與台灣工會結構化及定期的溝通管道，聽取不同地區外送夥伴意見。

蘇柏豪認為，既然Grab已公開承諾，主管機關應確認承諾如何落實，包括外送員申訴、監督及查核機制，避免相關承諾僅停留在企業宣示。

高雄大學法學院永續發展暨企業治理研究中心研究員祝正華指出，重點不只是企業現在提出什麼承諾，而是交易完成後能否有效查核及執行，如果主管機關考慮以附加負擔或條件方式處理本案，就必須明確訂出誰來查核、用什麼標準查核及違反承諾如何處理。

祝正華提醒，收購完成後，市場結構要再回復原狀更加困難，主管機關在作成決定前，更應完整評估可能風險。

全國外送產業工會指出，Grab越南官網違規規範第14.2項越、英文版本有差異，越南文涉及集結造成秩序混亂、影響Grab信譽，首次違規恐永久停權；英文版則未見「集結」相同文字；工會另指當地司機因報酬問題號召關閉App停接單，但官網並無「禁止抗議」等明確文字，實際適用範圍及救濟程序仍待釐清。

台灣外送產業權益協進聯盟表示，Grab收購foodpanda台灣業務案涉及的不只是市場占有率及價格競爭，也牽動外送員工作機會、報酬、停權機制、申訴制度及集體表達權益。

聯盟主張，公平會在作成最終決定前，應要求業者就海外平台治理疑義提出說明，並將台灣市場競爭結構、海外治理經驗及外送員權益納入整體評估。

Grab併購 foodpanda受關注，學者認為應將平台治理、外送員集體表達權及業者承諾納入評估。聯合報系資料照