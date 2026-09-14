快訊

爸爸贈與農地給兒子原本免稅 稅局抓到這關鍵翻案了！追稅123萬元

大陸出境新規生效前任正非全家跑了？消息來源曝光引關注

違反國家安全法案...張俊傑逃亡9天抓5人背景曝光 檢警研判：張還在境內

聽新聞
0:00 / 0:00

Grab併foodpanda引疑慮 學者籲公平會併購審查納入外送員權益

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
外送團體對併購案恐影響權益感到憂心。記者郭韋綺／翻攝
外送團體對併購案恐影響權益感到憂心。記者郭韋綺／翻攝

東南亞叫車與外送龍頭Grab收購foodpanda受關注，全國外送產業工會揭露Grab越南官網規範，指越南文版本涉及集結造成秩序混亂，首次違規恐遭永久停權；學者今呼籲公平會審查併購案時，應將平台治理、外送員集體表達權及業者承諾納入評估。

台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪指出，Grab宣布收購foodpanda台灣業務後，多次表達願意與外送夥伴及工會溝通，但真正的溝通不能只看企業公開宣示，更應觀察外送員提出不同意見甚至採取集體行動時，平台如何處理。

蘇柏豪說，如果海外公開規範確實將涉及「集結」的特定行為與永久停權連結，公平會審查台灣結合案時，有必要要求業者說明平台治理原則，願意溝通是一回事，真正要看的是勞工站出來表達不同意見時，平台怎麼處理。

Grab先前允諾交易獲主管機關核准，將尊重外送夥伴選擇工作平台及使用多個平台的權利，並建立與台灣工會結構化及定期的溝通管道，聽取不同地區外送夥伴意見。

蘇柏豪認為，既然Grab已公開承諾，主管機關應確認承諾如何落實，包括外送員申訴、監督及查核機制，避免相關承諾僅停留在企業宣示。

高雄大學法學院永續發展暨企業治理研究中心研究員祝正華指出，重點不只是企業現在提出什麼承諾，而是交易完成後能否有效查核及執行，如果主管機關考慮以附加負擔或條件方式處理本案，就必須明確訂出誰來查核、用什麼標準查核及違反承諾如何處理。

祝正華提醒，收購完成後，市場結構要再回復原狀更加困難，主管機關在作成決定前，更應完整評估可能風險。

全國外送產業工會指出，Grab越南官網違規規範第14.2項越、英文版本有差異，越南文涉及集結造成秩序混亂、影響Grab信譽，首次違規恐永久停權；英文版則未見「集結」相同文字；工會另指當地司機因報酬問題號召關閉App停接單，但官網並無「禁止抗議」等明確文字，實際適用範圍及救濟程序仍待釐清。

台灣外送產業權益協進聯盟表示，Grab收購foodpanda台灣業務案涉及的不只是市場占有率及價格競爭，也牽動外送員工作機會、報酬、停權機制、申訴制度及集體表達權益。

聯盟主張，公平會在作成最終決定前，應要求業者就海外平台治理疑義提出說明，並將台灣市場競爭結構、海外治理經驗及外送員權益納入整體評估。

Grab併購 foodpanda受關注，學者認為應將平台治理、外送員集體表達權及業者承諾納入評估。聯合報系資料照
Grab併購 foodpanda受關注，學者認為應將平台治理、外送員集體表達權及業者承諾納入評估。聯合報系資料照

高雄大學法學院永續發展暨企業治理研究中心研究員祝正華。記者郭韋綺／翻攝
高雄大學法學院永續發展暨企業治理研究中心研究員祝正華。記者郭韋綺／翻攝

foodpanda Grab 公平會 併購 外送員 外送

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

劉大年／出口管制走進公司治理

教團呼籲立法 保障教師離線權

衛生所市值千萬780支瘦瘦針流向不明 只剩5支南市衛生局開罰移送法辦

喜相逢麵館外送9月9日開賣！孫必成功夫小菜foodpanda限定菜單

相關新聞

780支瘦瘦針流向不明 新化衛生所長吳政達：成本價供應親友、沒牟利

台南市新化區衛生所所長吳政達被爆去年起以衛生所名義，違法向藥商採購市值千萬元、共780支「瘦瘦針」、流向及使用情形不明。吳政達回應以「造成大家的困擾」致歉。

大雷雨轟2縣市 防閃電落雷

中央氣象署下午15時33分針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時33分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

率先舉報油品異常竟遭重罰 南僑前總裁陳進財喊冤：第一時間便通知供應商

針對先前發生的油品事件，南僑集團展現對品質的嚴謹態度，卻在過程中面臨意想不到的處境。前南僑總裁、穩懋半導體董事長陳進財今天指出，南僑最早主動發現原料油品異常後，第一時間便通知供應商福壽及其上游廠商，但對方卻打馬虎眼與拖延處理。

台南衛生所捲「瘦瘦針」疑雲…780支幾乎全數無處方供應 挨罰10萬

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物近年需求暴增，如今卻爆出公家衛生所大量進貨、未憑處方供應的爭議。台南市新化區衛生所遭查出購入相關藥品多達780支，查核結果顯示，其中775支未憑醫師處方箋供應。食藥署表示，台南市衛生局已依違反「藥事法」裁處10萬元罰鍰，後續將持續追查相關藥物流向及是否涉及其他違規情事。

急診減壓 台大醫院推分級就醫指引

急診壅塞困境難解，台大醫院昨正式發布「分級就醫指引」，針對胸痛、腹痛、頭頸部、皮膚、四肢等一○六七項常見症狀，提出建議就醫四大層級，明定「紅旗警訊」，如劇烈胸痛、呼吸困難、突發意識或神經異常等危急狀況，應直接至急診。

通勤族福音！機捷21日起增班 A1往機場晚間尖峰平均5.5分鐘一班

桃園機捷運量持續攀升，今年截至8月底平均日運量達13萬681人次、創歷年新高。為紓解下班、放學尖峰人潮，桃捷公司今宣布9月21日起，平日傍晚新增1班由A1台北車站往機場方向的普通車，讓晚間6時至7時平均班距縮短至5.5分鐘，盼分散往新莊、林口及龜山等地的通勤通學人潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。