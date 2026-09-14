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南科工程師胖10公斤檢出重度肝纖維化 半年甩19公斤逆轉

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師王品貽表示，肝臟纖維掃描可做為診斷脂肪肝、肝纖維化及定期追蹤的工具。圖／奇美醫院提供
奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師王品貽表示，肝臟纖維掃描可做為診斷脂肪肝、肝纖維化及定期追蹤的工具。圖／奇美醫院提供

45歲南科工程師過去1年因工作忙碌、外食多又缺乏運動，體重暴增近10公斤，公司健檢發現肝指數異常，就醫檢查竟發現罹患重度脂肪肝及重度肝纖維化；在醫師指導下調整飲食、規律運動，半年成功減重19公斤，從109公斤降至90公斤，肝指數恢復正常，脂肪肝也由重度改善為輕度，肝纖維化同樣由重度降至輕度。

奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師王品貤表示，患者身高180公分、體重109公斤，BMI達33.6，腰圍112公分，血壓126/92 mmHg，雖然血糖、血脂肪正常，仍已符合代謝症候群診斷。經抽血、腹部超音波及肝臟纖維掃描（FibroScan）檢查，確診重度脂肪肝及重度肝纖維化。

王品貤指出，脂肪肝及早期肝纖維化通常沒有明顯症狀，不少人是在健檢或超音波檢查時才意外發現。肥胖、中央型肥胖、糖尿病、血脂肪異常及長期飲酒者屬高風險族群，但即使體重正常、肝功能指數正常，也不能因此排除脂肪肝及肝纖維化，基因、飲食與生活習慣都可能增加風險。

過去評估肝纖維化程度主要依靠肝臟切片，如今可透過非侵入性的FibroScan檢查，快速評估肝臟脂肪及纖維化程度，並可作為後續追蹤工具。王品貤提醒，有肥胖、糖尿病、高血壓、血脂肪異常或飲酒習慣者，應與醫師討論代謝風險及肝臟檢查。

王品貤強調，脂肪肝並非「放著不管」的疾病，可能逐步進展為肝炎、肝纖維化、肝硬化甚至肝癌；體重管理、飲食控制及規律運動是重要的治療方式。這名工程師的案例也顯示，及早發現並積極調整生活型態，肝臟狀況仍有改善機會，民眾不要把「沒有症狀」當成「沒有問題」。

工程師 南科 脂肪肝

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