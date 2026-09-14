兒童職業體驗樂園KidZania台灣首店終於要開了！近50種職業還能領薪水

全球知名兒童職業體驗樂園「KidZania奇薩尼亞」首度插旗台灣。KidZania14日宣布，「KidZania Taipei奇薩尼亞台北」進入開幕倒數，預計今年底於Mitsui Shopping Park LaLaport南港5樓開幕，占地達2,000坪，將攜手國內外40個品牌，打造近50種職業體驗，從警察、消防員、醫師到機師、空服員都能體驗。

KidZania為專為3歲至17歲孩童打造的職業體驗樂園，1999年發跡於墨西哥，目前已遍及全球33個城市，台北將成為全球第34座KidZania。台北據點同樣打造兒童版「真實城市」，設置銀行、超市、醫院等城市設施，巴士也會在園區街道穿梭，孩童行走時須遵守交通號誌、走斑馬線。園區內建築及城市物件依實際尺寸縮小約四分之一，以符合兒童使用尺度，並透過室內設計營造全天候藍天白雲的城市景觀。

在職業體驗方面，KidZania Taipei將攜手國內外40個品牌，規劃近50種涵蓋食、衣、住、行、育、樂的職業。孩童可換上各種職業制服，進入品牌打造的工作場景，實際了解工作流程、操作設備及專業知識，園區也預告將推出全球首創、台灣限定的職業體驗，但目前尚未公布詳細內容。

除了體驗「上班」，小朋友也能真正「領薪水」。孩童完成工作任務後，可獲得KidZania全球通用的「kidZos」貨幣，園區內並設有銀行及ATM，可選擇開戶、儲蓄或將賺到的kidZos用於消費，藉由工作、領薪、存錢及花錢的過程，建立基本理財觀念。

KidZania也將金融、永續、健康、教育及食品安全等議題融入不同職業，讓企業品牌參與的內容不只停留在場景呈現，而是轉化為兒童可以實際操作的職業體驗。

另一大亮點則是航空體驗。全球KidZania入口皆以「機場」為設計概念，台北園區入口也將延續此特色，並可看到真實的星宇航空塗裝飛機。孩童可進入機艙及駕駛艙，換上制服化身機師執行飛行任務，也能體驗空服員工作。

KidZania源自墨西哥，過去包括日本等海外據點，已是不少台灣親子家庭出國旅遊的熱門行程。此次KidZania首度進軍台灣，選址年底開幕的LaLaport南港，也讓南港大型商場的親子娛樂版圖再添新據點。