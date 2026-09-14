快訊

爸爸贈與農地給兒子原本免稅 稅局抓到這關鍵翻案了！追稅123萬元

大陸出境新規生效前任正非全家跑了？消息來源曝光引關注

違反國家安全法案...張俊傑逃亡9天抓5人背景曝光 檢警研判：張還在境內

聽新聞
0:00 / 0:00

通勤族福音！機捷21日起增班 A1往機場晚間尖峰平均5.5分鐘一班

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃捷公司今宣布9月21日起，平日傍晚新增1班由A1台北車站往機場方向的普通車，讓晚間6時至7時平均班距縮短至5.5分鐘，盼分散往新莊、林口及龜山等地的通勤通學人潮。圖／桃捷提供
桃捷公司今宣布9月21日起，平日傍晚新增1班由A1台北車站往機場方向的普通車，讓晚間6時至7時平均班距縮短至5.5分鐘，盼分散往新莊、林口及龜山等地的通勤通學人潮。圖／桃捷提供

桃園機捷運量持續攀升，今年截至8月底平均日運量達13萬681人次、創歷年新高。為紓解下班、放學尖峰人潮，桃捷公司今宣布9月21日起，平日傍晚新增1班由A1台北車站往機場方向的普通車，讓晚間6時至7時平均班距縮短至5.5分鐘，盼分散往新莊、林口及龜山等地的通勤通學人潮。

桃捷公司表示，隨著機場捷運旅運需求持續成長，今年截至8月底平均日運量已達13萬681人次，創歷年新高。觀察平日各時段搭乘狀況，其中傍晚尖峰時段由A1台北車站往新莊、林口及龜山生活圈的通勤、通學旅客較為集中，因此決定再增加班次。

新增班次於平日傍晚6時04分自A1台北車站發車，沿途各站皆停靠，預計晚間6時50分抵達終點A13機場第二航廈站。此次增開班次後，平日傍晚6時至7時，A1台北車站往機場方向的列車班距將縮短至平均5.5分鐘一班。

桃捷提醒，新增的晚間6時04分加班車僅行駛至A13機場第二航廈站，若旅客欲前往A18高鐵桃園站及中壢方向，須在A13站下車，並於原月台轉乘後續普通車。

桃捷表示，2023年至今持續依各時段旅運需求調整營運模式，透過增加列車供給帶動搭乘需求，至今已累計增開17班次。未來也將持續觀察重點區段旅運量及列車承載率變化，依實際需求滾動檢討班次配置；相關列車時刻可至桃捷官網或「i搭桃捷」App查詢。

機捷 通勤族 機場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

文化大學精進交通措施 新學年新增校園巡迴巴士、劍潭接駁

竹市YouBike再增29站！今年50站達標 年底前再加碼20站、450輛電輔車

桃園清潔人力負荷高於雙北？環保局：明年持續檢討

北海岸國際風箏節19日登場 龍形風箏、Q版恐龍風箏升空

相關新聞

780支瘦瘦針流向不明 新化衛生所長吳政達：成本價供應親友、沒牟利

台南市新化區衛生所所長吳政達被爆去年起以衛生所名義，違法向藥商採購市值千萬元、共780支「瘦瘦針」、流向及使用情形不明。吳政達回應以「造成大家的困擾」致歉。

大雷雨轟2縣市 防閃電落雷

中央氣象署下午15時33分針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時33分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

率先舉報油品異常竟遭重罰 南僑前總裁陳進財喊冤：第一時間便通知供應商

針對先前發生的油品事件，南僑集團展現對品質的嚴謹態度，卻在過程中面臨意想不到的處境。前南僑總裁、穩懋半導體董事長陳進財今天指出，南僑最早主動發現原料油品異常後，第一時間便通知供應商福壽及其上游廠商，但對方卻打馬虎眼與拖延處理。

台南衛生所捲「瘦瘦針」疑雲…780支幾乎全數無處方供應 挨罰10萬

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物近年需求暴增，如今卻爆出公家衛生所大量進貨、未憑處方供應的爭議。台南市新化區衛生所遭查出購入相關藥品多達780支，查核結果顯示，其中775支未憑醫師處方箋供應。食藥署表示，台南市衛生局已依違反「藥事法」裁處10萬元罰鍰，後續將持續追查相關藥物流向及是否涉及其他違規情事。

急診減壓 台大醫院推分級就醫指引

急診壅塞困境難解，台大醫院昨正式發布「分級就醫指引」，針對胸痛、腹痛、頭頸部、皮膚、四肢等一○六七項常見症狀，提出建議就醫四大層級，明定「紅旗警訊」，如劇烈胸痛、呼吸困難、突發意識或神經異常等危急狀況，應直接至急診。

通勤族福音！機捷21日起增班 A1往機場晚間尖峰平均5.5分鐘一班

桃園機捷運量持續攀升，今年截至8月底平均日運量達13萬681人次、創歷年新高。為紓解下班、放學尖峰人潮，桃捷公司今宣布9月21日起，平日傍晚新增1班由A1台北車站往機場方向的普通車，讓晚間6時至7時平均班距縮短至5.5分鐘，盼分散往新莊、林口及龜山等地的通勤通學人潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。