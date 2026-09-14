通勤族福音！機捷21日起增班 A1往機場晚間尖峰平均5.5分鐘一班

桃園機捷運量持續攀升，今年截至8月底平均日運量達13萬681人次、創歷年新高。為紓解下班、放學尖峰人潮，桃捷公司今宣布9月21日起，平日傍晚新增1班由A1台北車站往機場方向的普通車，讓晚間6時至7時平均班距縮短至5.5分鐘，盼分散往新莊、林口及龜山等地的通勤通學人潮。

桃捷公司表示，隨著機場捷運旅運需求持續成長，今年截至8月底平均日運量已達13萬681人次，創歷年新高。觀察平日各時段搭乘狀況，其中傍晚尖峰時段由A1台北車站往新莊、林口及龜山生活圈的通勤、通學旅客較為集中，因此決定再增加班次。

新增班次於平日傍晚6時04分自A1台北車站發車，沿途各站皆停靠，預計晚間6時50分抵達終點A13機場第二航廈站。此次增開班次後，平日傍晚6時至7時，A1台北車站往機場方向的列車班距將縮短至平均5.5分鐘一班。

桃捷提醒，新增的晚間6時04分加班車僅行駛至A13機場第二航廈站，若旅客欲前往A18高鐵桃園站及中壢方向，須在A13站下車，並於原月台轉乘後續普通車。

桃捷表示，2023年至今持續依各時段旅運需求調整營運模式，透過增加列車供給帶動搭乘需求，至今已累計增開17班次。未來也將持續觀察重點區段旅運量及列車承載率變化，依實際需求滾動檢討班次配置；相關列車時刻可至桃捷官網或「i搭桃捷」App查詢。