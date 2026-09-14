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台南「愛腸篩」擴大至300家診所 大腸癌篩檢最高領600元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府衛生局攜手台南市醫師公會及7大醫療院所推動「台南愛（AI）腸篩」計畫。圖／台南市衛生局提供
台南市政府衛生局攜手台南市醫師公會及7大醫療院所推動「台南愛（AI）腸篩」計畫。圖／台南市衛生局提供

台南市政府衛生局攜手台南市醫師公會及7大醫療院所推動「台南愛（AI）腸篩」計畫，累計受惠已突破3萬4000人次，今年篩檢量較去年同期成長8%，篩檢目標達成率居六都第一。為進一步提升大腸癌篩檢及陽性個案追蹤成效，第二階段將擴大醫療院所參與，符合資格市民完成篩檢及後續大腸鏡檢查，兩階段最高可領600元獎勵金。

台南市醫師公會指出，該項計畫第一階段截至今年7月底，基層診所採檢量成長111.8%、初篩人數成長107.7%；透過「台南愛腸篩．轉診通」數位平台簡化轉診及追蹤流程，陽性個案平均追蹤確診時間由49.4天縮短至39.1天，有效提升後續檢查效率。合作院所也透過智慧轉診及品質監測，強化大腸鏡檢查品質及早期處置成效。

第二階段將進一步擴大合作診所至300家以上，串聯7大醫院與基層診所，建立全市大腸鏡量能地圖及品質監測制度，並導入AI分流及即時互動服務；針對偏鄉及醫療資源較不足地區，也將結合行動醫院及彈性接駁，提高篩檢涵蓋率與陽性個案追蹤率。

衛生局提醒，設籍台南市且符合資格的市民，至合作醫療院所接受糞便潛血檢查並完成問卷，可領300元獎勵金；篩檢結果為陽性者，依醫師安排完成大腸鏡檢查，可再領300元，兩階段最高600元。詳細資格及合作院所資訊，可至「台南愛腸篩」合作院所查詢平台查詢。

市長黃偉哲表示，「台南愛腸篩」透過AI智慧平台串聯基層診所與醫院，不僅提升篩檢量，也加速陽性個案後續檢查。市府將持續整合醫療資源，鼓勵市民善用免費篩檢，降低大腸癌對市民健康的威脅。

台南市政府衛生局網站：https://reurl.cc/NO22xk

「台南愛腸篩」合作醫療院所查詢平台：https://reliable-pixie-3f27b0.netlify.app/

台南 大腸癌 診所

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