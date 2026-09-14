率先舉報油品異常竟遭重罰 南僑前總裁陳進財喊冤：第一時間便通知供應商

針對先前發生的油品事件，南僑集團展現對品質的嚴謹態度，卻在過程中面臨意想不到的處境。前南僑總裁、穩懋半導體董事長陳進財今天指出，南僑最早主動發現原料油品異常後，第一時間便通知供應商福壽及其上游廠商，但對方卻打馬虎眼與拖延處理。

台北榮總大師講堂今天邀請陳進財以「逆戰人生」為題，分享他從礦工之子、會計師事務所查帳員，到橫跨傳統產業與高科技領域的企業領航者，一路走過的挑戰與轉折，以及如何在人生低谷中找到突破的力量。

陳進財指出，南僑在半年一次一級致癌物檢驗中，自行檢驗出異常，但不敢貿然通報，擔心萬一檢驗誤判，恐引發不必要的恐慌。為求精確，南僑自行連續抽驗三次，均證實有問題，隨後以急件將樣品送交第三方公正機構進行權威複驗，在第三方機構確認品質確實存在問題後才促成通報。福壽直到看到第三方檢驗資料，才開始面對問題。

令人無奈的是，身為最早發現問題並以嚴謹檢驗促成通報的發現者，南僑最終竟遭重罰300萬元。對此，陳進財直言，這對南僑而言極其冤枉，是不應該承受的處分。南僑目前正透過行政訴訟途徑爭取公道。

儘管面對冤枉開罰的打擊，南僑仍將此事件轉化為重大警惕。依照相關法規規範，一級致癌物的檢驗原先僅要求每半年抽檢一次即可，但南僑決定徹底修改內部 SOP，將一級致癌物檢驗直接升級為每一批進貨全面檢驗。