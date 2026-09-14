快訊

爸爸贈與農地給兒子原本免稅 稅局抓到這關鍵翻案了！追稅123萬元

大陸出境新規生效前任正非全家跑了？消息來源曝光引關注

違反國家安全法案...張俊傑逃亡9天抓5人背景曝光 檢警研判：張還在境內

聽新聞
0:00 / 0:00

北海岸國際風箏節19日登場 龍形風箏、Q版恐龍風箏升空

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市石門區公所今預告北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」。圖／石門區公所提供
新北市石門區公所今預告北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」。圖／石門區公所提供

新北市石門區公所今天表示，2026北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，今年主題是「尋龍記」，巨型龍形風箏及各式Q版恐龍風箏會陸續升空，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」，邀請民眾到場，追尋巨龍足跡。

新北市北海岸國際風箏節由新北市政府指導，新北市石門區公所主辦，9月19日周六上午10時至下午5點，在石門白沙灣盛大登場。開幕儀式「破殼尋龍」是亮點，透過巨型龍蛋破殼象徵巨龍甦醒，為年度風箏盛會揭開序幕。

石門區公所表示，今年風箏表演由亞洲國際風箏聯合會統籌，邀請義大利、巴西、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、泰國、印尼等國際團隊，以及台灣各地專業風箏團隊同場交流。

區公所說，今年活動仍將永續、多元共融及性別平等融入策展，在白沙灣遊客中心旁草皮、木棧道周邊，以「風之彩境」打造風動藝術景觀。舞台區下午安排性別平等劇場、親子馬戲、客家文化、音樂、原住民文化及特技雜耍等節目，從空中到地面都有精彩演出。

親子互動方面，彩繪風箏DIY當天上午11時至12時、下午2時30分至3時30分各辦1場，每場50名。下午3時至4時則有民眾放飛體驗，由專業風箏老師帶領大小朋友近距離認識、操作風箏。

會場也規畫石門農特產及文創市集至少25攤，呈現在地美食與農特產品，並推出30人預約制生態小旅行，串聯風箏節、富基漁港與出磺口農場，讓遊客深入感受北海岸地景、生態與地方文化。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，活動規畫紅樹林捷運站往返白沙灣免費接駁，當天紅樹林往白沙灣上午8時至下午2時、白沙灣往紅樹林下午2時至6時，約30分鐘發1班車；。區內也有巡迴接駁串聯白沙灣、富基漁港、老梅風箏會館及婚紗廣場等站點，班次及動線將視當日車流、人潮機動調整。

石門區公所表示，今年風箏節也結合富基漁港推出「富基箏鮮滿額送好禮」活動，9月17日開始為風箏節活動暖場，進行到9月19日活動當天為止，在富基漁港12家海產餐廳消費1000元以上，符合前述資格者店家將贈送紀念小風箏1份，每天限額限量，送完為止，歡迎大家到北海岸賞風箏、玩風箏、吃美食。

新北市石門區公所今預告北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」。圖／石門區公所提供
新北市石門區公所今預告北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」。圖／石門區公所提供

新北市石門區公所今預告北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」。圖／石門區公所提供
新北市石門區公所今預告北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」。圖／石門區公所提供

新北市石門區公所今預告北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」。圖／石門區公所提供
新北市石門區公所今預告北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」。圖／石門區公所提供

新北市石門區公所今預告北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」。圖／石門區公所提供
新北市石門區公所今預告北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」。圖／石門區公所提供

新北市石門區公所今預告北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」。圖／石門區公所提供
新北市石門區公所今預告北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」。圖／石門區公所提供

風箏 恐龍 石門

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鄭朝方邀陳冠宇、拍謝少年 9月20日新月沙灣旋轉木馬海洋音樂會登場

2026新北市綠生活音樂節9/12-13登場! 50攤市集、創作樂團接力演出

中秋逛台東市場、夜市 100元換200元好市券 63萬元優惠開跑

高雄車站變身秋日派對 吹口哨比賽超吸睛、DJ饒舌嗨翻夜

相關新聞

780支瘦瘦針流向不明 新化衛生所長吳政達：成本價供應親友、沒牟利

台南市新化區衛生所所長吳政達被爆去年起以衛生所名義，違法向藥商採購市值千萬元、共780支「瘦瘦針」、流向及使用情形不明。吳政達回應以「造成大家的困擾」致歉。

大雷雨轟2縣市 防閃電落雷

中央氣象署下午15時33分針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時33分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

率先舉報油品異常竟遭重罰 南僑前總裁陳進財喊冤：第一時間便通知供應商

針對先前發生的油品事件，南僑集團展現對品質的嚴謹態度，卻在過程中面臨意想不到的處境。前南僑總裁、穩懋半導體董事長陳進財今天指出，南僑最早主動發現原料油品異常後，第一時間便通知供應商福壽及其上游廠商，但對方卻打馬虎眼與拖延處理。

台南衛生所捲「瘦瘦針」疑雲…780支幾乎全數無處方供應 挨罰10萬

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物近年需求暴增，如今卻爆出公家衛生所大量進貨、未憑處方供應的爭議。台南市新化區衛生所遭查出購入相關藥品多達780支，查核結果顯示，其中775支未憑醫師處方箋供應。食藥署表示，台南市衛生局已依違反「藥事法」裁處10萬元罰鍰，後續將持續追查相關藥物流向及是否涉及其他違規情事。

急診減壓 台大醫院推分級就醫指引

急診壅塞困境難解，台大醫院昨正式發布「分級就醫指引」，針對胸痛、腹痛、頭頸部、皮膚、四肢等一○六七項常見症狀，提出建議就醫四大層級，明定「紅旗警訊」，如劇烈胸痛、呼吸困難、突發意識或神經異常等危急狀況，應直接至急診。

通勤族福音！機捷21日起增班 A1往機場晚間尖峰平均5.5分鐘一班

桃園機捷運量持續攀升，今年截至8月底平均日運量達13萬681人次、創歷年新高。為紓解下班、放學尖峰人潮，桃捷公司今宣布9月21日起，平日傍晚新增1班由A1台北車站往機場方向的普通車，讓晚間6時至7時平均班距縮短至5.5分鐘，盼分散往新莊、林口及龜山等地的通勤通學人潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。