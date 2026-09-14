北海岸國際風箏節19日登場 龍形風箏、Q版恐龍風箏升空

新北市石門區公所今天表示，2026北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，今年主題是「尋龍記」，巨型龍形風箏及各式Q版恐龍風箏會陸續升空，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」，邀請民眾到場，追尋巨龍足跡。

新北市北海岸國際風箏節由新北市政府指導，新北市石門區公所主辦，9月19日周六上午10時至下午5點，在石門白沙灣盛大登場。開幕儀式「破殼尋龍」是亮點，透過巨型龍蛋破殼象徵巨龍甦醒，為年度風箏盛會揭開序幕。

石門區公所表示，今年風箏表演由亞洲國際風箏聯合會統籌，邀請義大利、巴西、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、泰國、印尼等國際團隊，以及台灣各地專業風箏團隊同場交流。

區公所說，今年活動仍將永續、多元共融及性別平等融入策展，在白沙灣遊客中心旁草皮、木棧道周邊，以「風之彩境」打造風動藝術景觀。舞台區下午安排性別平等劇場、親子馬戲、客家文化、音樂、原住民文化及特技雜耍等節目，從空中到地面都有精彩演出。

親子互動方面，彩繪風箏DIY當天上午11時至12時、下午2時30分至3時30分各辦1場，每場50名。下午3時至4時則有民眾放飛體驗，由專業風箏老師帶領大小朋友近距離認識、操作風箏。

會場也規畫石門農特產及文創市集至少25攤，呈現在地美食與農特產品，並推出30人預約制生態小旅行，串聯風箏節、富基漁港與出磺口農場，讓遊客深入感受北海岸地景、生態與地方文化。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，活動規畫紅樹林捷運站往返白沙灣免費接駁，當天紅樹林往白沙灣上午8時至下午2時、白沙灣往紅樹林下午2時至6時，約30分鐘發1班車；。區內也有巡迴接駁串聯白沙灣、富基漁港、老梅風箏會館及婚紗廣場等站點，班次及動線將視當日車流、人潮機動調整。

石門區公所表示，今年風箏節也結合富基漁港推出「富基箏鮮滿額送好禮」活動，9月17日開始為風箏節活動暖場，進行到9月19日活動當天為止，在富基漁港12家海產餐廳消費1000元以上，符合前述資格者店家將贈送紀念小風箏1份，每天限額限量，送完為止，歡迎大家到北海岸賞風箏、玩風箏、吃美食。

新北市石門區公所今預告北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」。圖／石門區公所提供

新北市石門區公所今預告北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」。圖／石門區公所提供

新北市石門區公所今預告北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」。圖／石門區公所提供

新北市石門區公所今預告北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」。圖／石門區公所提供