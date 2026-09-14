快訊

爸爸贈與農地給兒子原本免稅 稅局抓到這關鍵翻案了！追稅123萬元

大陸出境新規生效前任正非全家跑了？消息來源曝光引關注

違反國家安全法案...張俊傑逃亡9天抓5人背景曝光 檢警研判：張還在境內

聽新聞
0:00 / 0:00

台南衛生所捲「瘦瘦針」疑雲…780支幾乎全數無處方供應 挨罰10萬

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物近年需求暴增，如今卻爆出公家衛生所大量進貨、未憑處方供應的爭議。照片為示意圖。 聯合報系資料照
俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物近年需求暴增，如今卻爆出公家衛生所大量進貨、未憑處方供應的爭議。照片為示意圖。 聯合報系資料照

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物近年需求暴增，如今卻爆出公家衛生所大量進貨、未憑處方供應的爭議。台南市新化區衛生所遭查出購入相關藥品多達780支，查核結果顯示，其中775支未憑醫師處方箋供應。食藥署表示，台南市衛生局已依違反「藥事法」裁處10萬元罰鍰，後續將持續追查相關藥物流向及是否涉及其他違規情事。

根據媒體報導，台南新化區衛生所以機關名義大量購入俗稱「瘦瘦針」的藥品，引發外界質疑。食藥署藥品組簡任技正劉佳萍說，為加強GLP-1受體促效劑注射劑的流向及使用管理，自2024年起即與地方衛生局合作辦理專案稽查。2025年10月起，更正式將GLP-1受體促效劑類藥品納入藥品追溯追蹤管理，要求藥商依法按月申報藥品流向。

劉佳萍指出，今年進一步擴大查核範圍，透過分析業者申報資料，主動掌握可能出現異常的藥品流向，並已於今年3月3日將相關資料提供各地方衛生局進一步查核，其中就包括台南市新化區衛生所。

經台南市衛生局調查，新化區衛生所共購入相關藥品780支，其中高達775支未憑醫師處方箋供應。由於GLP-1受體促效劑注射劑屬於醫師處方藥，依法不得在沒有醫師處方的情況下任意供應，衛生局認定已違反「藥事法」第50條第1項規定，並依同法第92條第1項裁處10萬元罰鍰。

近年GLP-1類藥物因具有體重控制效果，在減重市場掀起熱潮。食藥署資料顯示，目前國內核准可用於「體重控制」的GLP-1受體促效劑類藥品，包括tirzepatide、semaglutide及liraglutide等3種成分，但不同藥品的核准適應症、使用條件並不完全相同，並非所有民眾都適合使用。

食藥署曾示警，這類藥物可能出現惡心、嘔吐、腸胃不適、低血糖及注射部位不適等不良反應，國際間也曾發布急性胰臟炎等安全警訊。「瘦瘦針」並非想瘦就能自行購買施打的美容商品，而是必須經過醫師診察、評估後開立的處方藥品。

劉佳萍強調，後續將持續利用藥品追溯追蹤申報資料，分析異常流向並加強查核，一旦發現違規情事將依法查處。另提醒民眾，若有減重或相關疾病治療需求，應透過合法醫療院所接受醫師評估，並依處方及醫囑使用，切勿透過網路、親友轉售或其他非正規管道取得「瘦瘦針」，更不要自行施打，以免藥品來源不明或使用不當，減重不成反而傷身。

瘦瘦針 衛生所 台南

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

買藥包機加酒還有剩！韓人赴日瘋搶瘦瘦針 專家警告嚴重後果

台南擴大稽查中秋食品揪出2件不合格 飲品腸桿菌科超標挨罰3萬元

成淵高中師生腹瀉！衛生局抽查北市6高中熱食部均有缺失 最重恐罰2億

偏鄉缺醫 台南擬請醫院支援衛生所

相關新聞

780支瘦瘦針流向不明 新化衛生所長吳政達：成本價供應親友、沒牟利

台南市新化區衛生所所長吳政達被爆去年起以衛生所名義，違法向藥商採購市值千萬元、共780支「瘦瘦針」、流向及使用情形不明。吳政達回應以「造成大家的困擾」致歉。

大雷雨轟2縣市 防閃電落雷

中央氣象署下午15時33分針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時33分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

率先舉報油品異常竟遭重罰 南僑前總裁陳進財喊冤：第一時間便通知供應商

針對先前發生的油品事件，南僑集團展現對品質的嚴謹態度，卻在過程中面臨意想不到的處境。前南僑總裁、穩懋半導體董事長陳進財今天指出，南僑最早主動發現原料油品異常後，第一時間便通知供應商福壽及其上游廠商，但對方卻打馬虎眼與拖延處理。

台南衛生所捲「瘦瘦針」疑雲…780支幾乎全數無處方供應 挨罰10萬

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物近年需求暴增，如今卻爆出公家衛生所大量進貨、未憑處方供應的爭議。台南市新化區衛生所遭查出購入相關藥品多達780支，查核結果顯示，其中775支未憑醫師處方箋供應。食藥署表示，台南市衛生局已依違反「藥事法」裁處10萬元罰鍰，後續將持續追查相關藥物流向及是否涉及其他違規情事。

急診減壓 台大醫院推分級就醫指引

急診壅塞困境難解，台大醫院昨正式發布「分級就醫指引」，針對胸痛、腹痛、頭頸部、皮膚、四肢等一○六七項常見症狀，提出建議就醫四大層級，明定「紅旗警訊」，如劇烈胸痛、呼吸困難、突發意識或神經異常等危急狀況，應直接至急診。

通勤族福音！機捷21日起增班 A1往機場晚間尖峰平均5.5分鐘一班

桃園機捷運量持續攀升，今年截至8月底平均日運量達13萬681人次、創歷年新高。為紓解下班、放學尖峰人潮，桃捷公司今宣布9月21日起，平日傍晚新增1班由A1台北車站往機場方向的普通車，讓晚間6時至7時平均班距縮短至5.5分鐘，盼分散往新莊、林口及龜山等地的通勤通學人潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。