台南衛生所捲「瘦瘦針」疑雲…780支幾乎全數無處方供應 挨罰10萬

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物近年需求暴增，如今卻爆出公家衛生所大量進貨、未憑處方供應的爭議。台南市新化區衛生所遭查出購入相關藥品多達780支，查核結果顯示，其中775支未憑醫師處方箋供應。食藥署表示，台南市衛生局已依違反「藥事法」裁處10萬元罰鍰，後續將持續追查相關藥物流向及是否涉及其他違規情事。

根據媒體報導，台南新化區衛生所以機關名義大量購入俗稱「瘦瘦針」的藥品，引發外界質疑。食藥署藥品組簡任技正劉佳萍說，為加強GLP-1受體促效劑注射劑的流向及使用管理，自2024年起即與地方衛生局合作辦理專案稽查。2025年10月起，更正式將GLP-1受體促效劑類藥品納入藥品追溯追蹤管理，要求藥商依法按月申報藥品流向。

劉佳萍指出，今年進一步擴大查核範圍，透過分析業者申報資料，主動掌握可能出現異常的藥品流向，並已於今年3月3日將相關資料提供各地方衛生局進一步查核，其中就包括台南市新化區衛生所。

經台南市衛生局調查，新化區衛生所共購入相關藥品780支，其中高達775支未憑醫師處方箋供應。由於GLP-1受體促效劑注射劑屬於醫師處方藥，依法不得在沒有醫師處方的情況下任意供應，衛生局認定已違反「藥事法」第50條第1項規定，並依同法第92條第1項裁處10萬元罰鍰。

近年GLP-1類藥物因具有體重控制效果，在減重市場掀起熱潮。食藥署資料顯示，目前國內核准可用於「體重控制」的GLP-1受體促效劑類藥品，包括tirzepatide、semaglutide及liraglutide等3種成分，但不同藥品的核准適應症、使用條件並不完全相同，並非所有民眾都適合使用。

食藥署曾示警，這類藥物可能出現惡心、嘔吐、腸胃不適、低血糖及注射部位不適等不良反應，國際間也曾發布急性胰臟炎等安全警訊。「瘦瘦針」並非想瘦就能自行購買施打的美容商品，而是必須經過醫師診察、評估後開立的處方藥品。

劉佳萍強調，後續將持續利用藥品追溯追蹤申報資料，分析異常流向並加強查核，一旦發現違規情事將依法查處。另提醒民眾，若有減重或相關疾病治療需求，應透過合法醫療院所接受醫師評估，並依處方及醫囑使用，切勿透過網路、親友轉售或其他非正規管道取得「瘦瘦針」，更不要自行施打，以免藥品來源不明或使用不當，減重不成反而傷身。