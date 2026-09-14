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麗星郵輪船票4折便宜賣？自稱導遊收錢斷聯 27人遭詐騙256萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
許姓男子涉嫌上網販售麗星郵輪船票，收錢不出票，半年向27人騙走256萬元，被刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝
許姓男子涉嫌上網販售麗星郵輪船票，收錢不出票，半年向27人騙走256萬元，被刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝

許姓男子涉嫌上網販售麗星郵輪船票，開價約原價4折吸引被害人匯款購票，收錢不出票，半年向27人騙走256萬元；刑事局拘提他依加重詐欺罪、洗錢防制法移送，台中地檢署聲押，法院請回。

警方調查，34歲許姓男子在臉書「麗星郵輪探索星號資訊討論共享」社團貼文，販售麗星郵輪船票，說明日期、地點及房型，開價約原價4折，例如「皇宮套房3位1間」原價約25萬元，僅報價9萬元。

被害人加入LINE好友聯繫購票，轉帳至許的銀行帳戶，卻遲未收到船票，許稱其麗星郵輪會員資格被停權，無法出票，接著斷絕聯繫，被害人發覺受騙陸續報案。

警方清查，去年12月至今年6月共27人被騙256萬元，其中高雄市一名女會計師購買數張「6天5夜皇宮露台房型前往濟州島、鹿兒島、那霸」船票，被騙44萬元最多。

刑事局偵九大隊第三隊過濾165反詐騙系統平台資料，展開調查，許今年5月從台中機場搭機至澳門，上月18日搭機返台在台中機場被警方拘提。他自稱導遊，否認詐騙，指會員被停權才無法出票，前往澳門是帶旅行團。

警方追查，許常搭郵輪刷卡消費，也會從ATM提領贓款，去年曾被兩名被害人提告收錢不出票，研判是詐欺慣犯，已向麗星郵輪公司發文，調閱有無購票紀錄、會員資格等資料。

許姓男子涉嫌上網販售麗星郵輪船票，收錢不出票，半年向27人騙走256萬元，被刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝
許姓男子涉嫌上網販售麗星郵輪船票，收錢不出票，半年向27人騙走256萬元，被刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝

許姓男子涉嫌上網販售麗星郵輪船票，收錢不出票，半年向27人騙走256萬元，被刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝
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郵輪 詐騙 導遊

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