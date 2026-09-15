視力模糊會戴老花眼鏡，聽力變化呢？

旅遊、聚餐、追劇、使用手機與親友聊天，已是許多熟齡族的生活日常。面對視力模糊，多數人會自然配戴老花眼鏡；但當聽力出現變化時，不少人卻容易將其視為老化象徵，或認為只是偶爾沒聽清楚，因而忽略及早了解聽力狀況的重要性。

擁有逾140年聽覺科技發展經驗的Signia西嘉（前身為西門子助聽器），與多年合作夥伴虹韻助聽器共同推廣熟齡聽力照護觀念。雙方表示，聽力照護不只是處理「聽不見」，也與日常溝通、社交參與及生活品質息息相關。如同老花眼鏡協助使用者更輕鬆地閱讀，合適的聽力輔助也能回應不同生活情境中的溝通需求。

聽得到卻聽不清楚，也是值得留意的訊號

聽力變化不一定表現為完全聽不到。若看電視時不自覺提高音量、經常請別人重複說話、接電話容易漏聽內容，或在餐廳、家庭聚會等多人環境中較難跟上對話，都可能是值得留意的生活線索。

尤其在背景聲音較多的環境中，即使聽得到有人說話，也不一定能清楚理解內容。當對話需要不斷猜測與確認，可能增加聆聽負擔，也可能降低參與聚會或團體活動的意願。

虹韻資深聽力師蔡明憲表示，家人若察覺長輩經常答非所問、提高電視音量或在聚會中變得較少說話，可以先從關心生活感受開始，避免直接以「退化」或「聽不到」等說法造成壓力，並鼓勵長輩透過專業檢查了解目前的聽力狀況

聽力是維持家庭互動與社交參與的重要一環。Signia西嘉與合作夥伴虹韻助聽器提醒，若經常需要他人重複說話或難以跟上多人對話，可透過專業評估了解自身聽力狀況。 圖／Signia 西嘉助聽器 提供

現代助聽器不只放大聲音，更重視個人生活需求

隨著科技發展，現代助聽器在外型、聲音處理、操作及連線功能上已有更多選擇，部分機型可與相容的手機及應用程式搭配，因應通話、影音娛樂等日常需求；實際功能則依產品型號及使用條件而異。

Signia 西嘉首席聽力師連孟如博士提醒，助聽器並非單純放大所有聲音。每個人的聽力狀況、生活環境及溝通需求不同，因此需要經過專業評估、個人化驗配及配戴後的持續調整。初次諮詢時，也可先整理自己最常遇到困難的情境，例如與家人聊天、參加聚餐、接聽電話或觀看電視，協助專業人員進一步了解實際需求。

日常四個小方法，讓溝通更輕鬆。 圖／Signia 西嘉助聽器 提供

日常四個小方法，讓溝通更輕鬆

除了定期關注聽力狀況，日常溝通也可以從幾個簡單方法開始：

•對話時盡量面向彼此，讓表情與口型成為理解內容的輔助。

•在餐廳或聚會中，選擇光線充足、遠離音響或出入口的位置。

•一次由一人說話，降低多人同時交談造成的理解負擔。

•若經常需要別人重複、提高電視音量或難以跟上多人對話，可安排專業聽力檢查。

聽力照護不必等到生活明顯受影響才開始，及早了解，才能找到合適的照護方式。虹韻助聽器亦提供免費聽力篩檢服務，有需要的民眾可洽虹韻官方網站或服務據點，了解預約方式。

衛部醫器輸壹字第 020521 號 北市衛器廣字第 115080248 號