極端降雨加劇河川微塑膠入海 專家：監測應兼顧平日與暴雨高峰

日前北京大學城市與環境學院研究團隊在「科學」（Science）上刊登的新研究，指出全球河川輸送到海洋的微塑膠遠多於過去，估計2022年全球河川約輸送26.3萬公噸微塑膠入海，其中占全球淡水流量近7成的流域呈現流量升高時濃度同步升高的現象。專家建議，微塑膠監測應兼顧平日與暴雨高峰，以「濃度×流量」估算輸出通量，避免只看平日濃度而低估入海負荷量。

這項研究估算，研究團隊彙整118篇研究、1386筆河川微塑膠實測資料，校正不同採樣方式與粒徑差異後，結合流域特徵、機器學習與每日地表水流量資料，產出全球每一條流域在2022年的每日微塑膠濃度與輸出量，2022年全球河川約輸送26.3萬公噸微塑膠入海，其中96%來自全球南方。

研究團隊並估算，若東南亞與東亞的廢棄物管理提升至已開發國家水準，東南亞的河川輸出可減36%、東亞可減至60%；若升級開發中國家的汙水處理設施，可減少約20%。

國立海洋生物博物館研究員陳德豪分析，塑膠汙染不能只看平常時期的濃度，颱風與豪雨後的短期高峰同樣值得重視，對河口與沿岸生態的衝擊也可能比想像中集中而劇烈。在全球氣候變遷的趨勢下，極端氣候造成的暴雨，對河川向海洋輸入微塑膠的影響也會更加顯著。尤其是在開發中國家，因為這些國家的塑膠使用量較高，但塑膠廢棄物的治理系統卻相對不完備。

陳德豪建議，未來在台灣主要河川與都市排水系統，建立配合降雨事件的監測機制，涵蓋降雨前、暴雨中與雨後一段時間，才能比較準確掌握實際情況。治理上也不能只依賴在河口設置攔截設施，因為細小的塑膠顆粒一旦進入河川就很難完全回收。

中原大學環境工程學系副教授江政傑指出，此研究主要提出一個觀點，即豪雨未必稀釋汙染，河川微塑膠可能隨洪水集中入海，因此治理上，建議優先推行源頭減塑、雨前清除散落廢塑膠、改善汙水處理及攔截汙染逕流。