小心HPV癌變潛在風險 高血糖加肥胖雙重夾擊 醫：男性更要當心

肥胖、高血糖不只傷心血管，也可能讓防癌出現破口。研究發現，當高致癌型人類乳突病毒（HPV）感染碰上糖尿病、高血糖，癌症風險可能進一步升高。醫師提醒，男性缺乏如子宮頸抹片般的常規HPV相關癌症篩檢工具，更容易成為防癌盲區。

芯康診所院長楊皓涵表示，俗稱「糖胖症」的糖尿病合併肥胖，會讓身體長期處於慢性發炎狀態，也可能影響免疫功能。一般人感染HPV後，多數可在一至兩年內由免疫系統自行清除。但若免疫防線受影響，病毒持續感染的機會可能增加，進而提高癌前病變及癌症風險。

高血糖是另一項警訊。研究顯示，在已感染高風險HPV、且有高度鱗狀上皮內病變（HSIL）的女性中，糖尿病患者罹患子宮頸癌的勝算約為正常血糖者3.29倍。另一項逾4000人研究也發現，糖尿病與子宮頸癌風險增加有關。高血糖並非只是代謝問題，可能與HPV感染形成「雙重夾擊」，尤其糖胖症患者可能因慢性發炎及局部免疫力下降，使HPV更難清除。

楊皓涵指出，肥胖可能透過慢性發炎、免疫功能改變等機制，使人體對病毒的防禦能力下降；糖尿病患者則可能因微血管病變、組織糖化及修復能力變差，增加感染持續存在的機會。因此，控制體重與血糖除了預防心血管疾病，也可能是癌症防治的重要一環。

HPV除與子宮頸癌密切相關，但並非只有女性要防，口咽癌、肛門癌、陰莖癌等癌症也與HPV病毒有關。台灣研究分析425例口咽癌腫瘤，其中成功完成HPV檢測的408例中，有119例、約29%呈HPV陽性，且男性HPV陽性口咽癌發生率呈上升趨勢。

男性另一個隱憂是「缺乏常規篩檢」，女性可透過子宮頸抹片、HPV檢測等方式及早發現異常，但男性目前並沒有相對應、普遍適用的口咽癌、陰莖癌或肛門癌HPV常規篩檢制度，一旦同時有肥胖、糖尿病等代謝問題，更應提高警覺。

最新發表於「刺胳針傳染病」的隨機雙盲試驗，針對日本16至26歲男性研究發現，九價HPV疫苗對疫苗涵蓋型別造成的6個月持續性肛門生殖器感染，試驗結束時保護效力達91.6%。另一項美國大型資料分析則發現，接種HPV疫苗的男性，頭頸癌發生勝算較未接種者低約56%。

楊皓涵提醒，對肥胖、糖尿病或代謝症候群族群而言，日常應控制體重、血糖、戒菸及維持健康生活型態，HPV疫苗則提供另一道預防防線。男性別再把HPV疫苗視為「女性才需要」，男女都應依年齡、健康狀況及感染風險，與醫師討論適合自己的HPV預防策略。