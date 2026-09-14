快訊

亞運棒球／旅美球員黃仲翔球團沒放行 兄弟新秀投手黃玠瀚遞補

想吃炸雞難以啟齒… 93歲老父打給女兒求助 一句方言讓她大哭

中山女高學生疑吃炸甜不辣腹膜炎住院 怎判斷是普通腹痛還是致命急症？

聽新聞
0:00 / 0:00

小心HPV癌變潛在風險 高血糖加肥胖雙重夾擊 醫：男性更要當心

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，高血糖加肥胖恐致癌症風險進一步升高，包括HPV癌變。示意圖／123RF
醫師提醒，高血糖加肥胖恐致癌症風險進一步升高，包括HPV癌變。示意圖／123RF

肥胖、高血糖不只傷心血管，也可能讓防癌出現破口。研究發現，當高致癌型人類乳突病毒（HPV）感染碰上糖尿病、高血糖，癌症風險可能進一步升高。醫師提醒，男性缺乏如子宮頸抹片般的常規HPV相關癌症篩檢工具，更容易成為防癌盲區。

芯康診所院長楊皓涵表示，俗稱「糖胖症」的糖尿病合併肥胖，會讓身體長期處於慢性發炎狀態，也可能影響免疫功能。一般人感染HPV後，多數可在一至兩年內由免疫系統自行清除。但若免疫防線受影響，病毒持續感染的機會可能增加，進而提高癌前病變及癌症風險。

高血糖是另一項警訊。研究顯示，在已感染高風險HPV、且有高度鱗狀上皮內病變（HSIL）的女性中，糖尿病患者罹患子宮頸癌的勝算約為正常血糖者3.29倍。另一項逾4000人研究也發現，糖尿病與子宮頸癌風險增加有關。高血糖並非只是代謝問題，可能與HPV感染形成「雙重夾擊」，尤其糖胖症患者可能因慢性發炎及局部免疫力下降，使HPV更難清除。

楊皓涵指出，肥胖可能透過慢性發炎、免疫功能改變等機制，使人體對病毒的防禦能力下降；糖尿病患者則可能因微血管病變、組織糖化及修復能力變差，增加感染持續存在的機會。因此，控制體重與血糖除了預防心血管疾病，也可能是癌症防治的重要一環。

HPV除與子宮頸癌密切相關，但並非只有女性要防，口咽癌、肛門癌、陰莖癌等癌症也與HPV病毒有關。台灣研究分析425例口咽癌腫瘤，其中成功完成HPV檢測的408例中，有119例、約29%呈HPV陽性，且男性HPV陽性口咽癌發生率呈上升趨勢。

男性另一個隱憂是「缺乏常規篩檢」，女性可透過子宮頸抹片、HPV檢測等方式及早發現異常，但男性目前並沒有相對應、普遍適用的口咽癌、陰莖癌或肛門癌HPV常規篩檢制度，一旦同時有肥胖、糖尿病等代謝問題，更應提高警覺。

最新發表於「刺胳針傳染病」的隨機雙盲試驗，針對日本16至26歲男性研究發現，九價HPV疫苗對疫苗涵蓋型別造成的6個月持續性肛門生殖器感染，試驗結束時保護效力達91.6%。另一項美國大型資料分析則發現，接種HPV疫苗的男性，頭頸癌發生勝算較未接種者低約56%。

楊皓涵提醒，對肥胖、糖尿病或代謝症候群族群而言，日常應控制體重、血糖、戒菸及維持健康生活型態，HPV疫苗則提供另一道預防防線。男性別再把HPV疫苗視為「女性才需要」，男女都應依年齡、健康狀況及感染風險，與醫師討論適合自己的HPV預防策略。

HPV 肥胖 男性 癌症 糖尿病 免疫功能

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科學人／每日一杯含糖飲料 胃癌風險恐增2.45 倍？

Joeman性病篩檢陰性不代表沒事？ 吳欣岱籲封鎖「蕩婦羞辱」留言

賴總統：目標2030年前 癌症標準化死亡率降低3分之1

結合分子醫學研發量能 賴總統：持續推動癌症防治及精準醫療

相關新聞

今起北東轉雨略降溫 吳德榮：強聖嬰年之強颱將發展、路徑大迴轉

東北風增強，北部及東半部轉雨，溫度略降，外出要帶外套。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日東北風逐漸增強，迎風面雲量漸增，北部、東半部轉有局部短暫雨的機率；背風面晴時多雲。北台氣溫微降、中南部仍偏熱。

周末赴日注意！杜鵑颱風最快明生成 賈新興：預估朝琉球並轉向日本

周末去日本要注意了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」指出，在關島附近的90W，預估明後天（15-16日）有生成杜鵑颱風的機率，且最新路徑有朝琉球並轉向日本的趨勢。需注意19 日至20日對琉球群島及日本本島影響的可能，赴日旅客請提早注意交通動態。

急診減壓 台大醫院推分級就醫指引

急診壅塞困境難解，台大醫院昨正式發布「分級就醫指引」，針對胸痛、腹痛、頭頸部、皮膚、四肢等一○六七項常見症狀，提出建議就醫四大層級，明定「紅旗警訊」，如劇烈胸痛、呼吸困難、突發意識或神經異常等危急狀況，應直接至急診。

長輩飲食清淡突胃潰瘍 藥師細問揪出禍首：小心痠痛貼布

藥師提醒，含NSAIDs的痠痛貼布長期大量使用，可能增加胃潰瘍、胃出血風險；年長者及併用止痛藥者應先確認成分與用量。

大二生月領2萬生活費喊不夠！怨爸媽不加碼 留言區炸鍋轟「巨嬰」

大二生月領2萬元仍嫌不夠，抱怨父母不加碼遭網友砲轟；他每月房租6000元，網友認為衣鞋娛樂應自行打工負擔。

眼壓異常確診重度青光眼 新竹醫示警：23.3%病人未滿50歲

新竹44歲林先生有高度近視，近3年健檢均被提醒眼壓偏高，約25毫米汞柱，高於正常上限21毫米汞柱，因視力良好未進一步追蹤。近期再次被提醒眼壓異常，就醫檢查發現雙眼視野缺損均達-20 dB，已屬重度，確診重度青光眼。進一步評估也發現他有夜間打呼及睡眠呼吸中止症，可能增加視神經受損風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。