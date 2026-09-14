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孕婦貧血會危害胎兒 腦部缺鐵阻礙發育

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
孕期缺鐵不僅增加早產與低出生體重的風險，對兒童的認知能力與智力發展可能造成負面影響。（Photo by Jimmy Conover on Unsplash under C.C License）
孕期缺鐵不僅增加早產與低出生體重的風險，對兒童的認知能力與智力發展可能造成負面影響。（Photo by Jimmy Conover on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】孕婦貧血恐影響胎兒腦部發育！英國腦科學研究指出，懷孕期間患有貧血的母親，其新生兒的大腦體積普遍較小，且神經連結發育可能受到阻礙。專家警告，孕期缺鐵不僅增加早產與低出生體重的風險，對兒童的認知能力與智力發展可能造成負面影響。

孕期貧血影響發育

衛報》報導，研究團隊透過高解析度磁共振造影 (MRI) 掃描數百名新生兒的大腦，發現貧血母親所生的嬰兒，其大腦灰質與白質體積均顯著小於健康母親的胎兒。由於鐵質是攜帶氧氣至腦部的重要元素，當母體嚴重缺鐵時，胎兒發育中的中樞神經系統將無法獲得充足養分，進而延緩神經元的生長與連結。

如此一來，孕婦若未能在懷孕初期及時診斷並補充鐵質，胎兒大腦結構的微小差異可能會持續至童年期。世界衛生組織數據顯示，全球約有四成孕婦面臨貧血問題，這項發現更凸顯了公共衛生系統在孕婦營養監測上的緊迫性。

早期篩檢補充鐵質

倫敦國王學院》報導，儘管多數孕婦可透過日常飲食或口服鐵劑輕鬆改善血紅素濃度，但在許多中低收入國家，產前檢查與鐵劑補助的普及率依然嚴重不足。研究人員強調，孕期貧血並非不可逆的傷害，關鍵在於「早發現、早干預」。

目前，許多國家已將孕婦貧血篩檢列為標準產檢項目，但臨床上仍常忽略輕度貧血對胎兒神經發育的潛在影響。專家呼籲，各國醫療機構應提高對孕期鐵質補充的重視程度，降低兒童未來出現學習與行為障礙的風險。

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