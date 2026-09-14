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總統：續精進牙醫人才培育及教學研究 落實健康台灣

中央社／ 台北14日電
總統賴清德（前右2）14日在總統府接見「社團法人中華牙醫學會」，由衛福部長石崇良（前右1）陪同，向與會成員寒暄致意。中央社
總統賴清德（前右2）14日在總統府接見「社團法人中華牙醫學會」，由衛福部長石崇良（前右1）陪同，向與會成員寒暄致意。中央社

總統賴清德今天接見社團法人中華牙醫學會時表示，口腔健康是全身健康及健康老化的重要基礎，政府將持續精進牙醫人才培育及教學研究，強化口腔照護並提升醫療體系韌性，建構更完善的照護網絡，落實健康台灣。

訪賓一行包括總統府國策顧問暨社團法人中華牙醫學會顧問江錫仁，由中華牙醫學會理事長余建宏率領，衛生福利部長石崇良陪同，前來總統府晉見總統。

總統致詞時表示，口腔健康是全身健康之本，牽動咀嚼、營養攝取與慢性病控制，影響一個人能不能安心進食、自在交談、自信微笑，對長輩而言，更是健康老化與生活尊嚴的關鍵。

總統表示，這正是政府打造健康台灣，將口腔照護列為重中之重的原因。政府的目標很明確，要提升民眾平均餘命並且縮短不健康餘命，從健康促進、疾病預防到醫療與長照體系，建構相互銜接的照護網絡，陪伴民眾健康、有尊嚴地老化。

總統提到，多年來中華牙醫學會一直是政府推動牙醫政策的重要夥伴。從2023年開始，學會接受衛福部委託辦理牙醫專科醫學會認證，除了訂定認證條文，也推動試評，逐步健全台灣牙醫專科制度，他要再次感謝學會的努力和付出。

總統指出，今天訪賓提出的建言，包括國家牙醫教育人才永續計畫、國家牙醫諾貝爾獎研發計畫以及國家健康台灣口腔照護計畫，分別從人才培育、尖端研究與全人照護，點出台灣牙醫未來關鍵方向，都是政府非常重視的課題，也和推動健康台灣目標一致。

總統表示，目前衛福部正全力精進PGY（畢業後綜合臨床醫學訓練）及專科醫師訓練，強化師資與教學研究量能，並且規劃建置全方位的牙醫醫院，深化臨床、教學與研究結合，同時落實重要口腔疾病衛教與「醫牙共照」機制。

總統說，今年7月，政府修正牙醫醫院設置基準表，並公告偏遠地區牙科設施設備補助計畫，提升醫療體系韌性。另外，也將預防口腔衰弱服務納入長照3.0，讓專業照護延伸到功能維持與失能預防。因為讓長者吃得下、說得清楚、保有自理能力，才是健康老化的基礎。

總統強調，政府會持續聆聽牙醫界建言，讓政策更貼近醫療現場與民眾需要，也期待大家發揮所長，和政府一起把口腔照護做得更深、做得更廣。

總統也提到，去年學會成功主辦東南亞牙醫教育學會年會，目前正積極爭取2028年亞太牙醫聯盟大會來台舉辦，政府一定會做牙醫堅實後盾，從育才攬才、跨域創新到醫療體系升級，讓世界看見台灣牙醫實力。

總統最後表示，相信當更多長輩到了80歲，仍然能夠保有至少20顆健康自然牙，能夠好好吃飯、自在說話、開心微笑，就是健康台灣最具體、最幸福的成果。

總統賴清德（圖）14日上午在總統府接見「社團法人中華牙醫學會」致詞時指出，口腔健康是全身健康之本，這正是政府打造「健康台灣」，將口腔照護列為重中之重的原因。中央社
總統賴清德（圖）14日上午在總統府接見「社團法人中華牙醫學會」致詞時指出，口腔健康是全身健康之本，這正是政府打造「健康台灣」，將口腔照護列為重中之重的原因。中央社

總統賴清德（後中）14日在總統府接見「社團法人中華牙醫學會」，牙醫學會成員在賴總統說明政府相關政策後鼓掌致意。中央社
總統賴清德（後中）14日在總統府接見「社團法人中華牙醫學會」，牙醫學會成員在賴總統說明政府相關政策後鼓掌致意。中央社

總統賴清德（前中）14日在總統府接見「社團法人中華牙醫學會」，進入會場時受到與會者鼓掌歡迎。中央社
總統賴清德（前中）14日在總統府接見「社團法人中華牙醫學會」，進入會場時受到與會者鼓掌歡迎。中央社

牙醫 健康 石崇良

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