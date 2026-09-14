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男生晨勃無法坐著尿？情侶為「恐噴濺毛巾」吵翻 醫師給建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨男友早上不坐著尿尿，她擔心尿液噴濺因而引發嚴重爭吵。圖／AI生成
一名女網友抱怨男友早上不坐著尿尿，她擔心尿液噴濺因而引發嚴重爭吵。圖／AI生成

男生早上勃起時，真的沒辦法坐著尿尿嗎？近日有女網友在Dcard發文分享，由於男友早上站著尿尿，她擔心尿液噴濺到馬桶上方的毛巾，兩人因而引發爭吵。男方認為，晨勃時坐下尿尿可能會碰到馬桶，讓原PO忍不住上網詢問：「到底有沒有其他解決方法？」

貼文曝光後，網友討論聚焦男性晨勃時究竟能不能坐著尿，留言看法分成兩派。部分網友表示「生理狀態下坐下來就是會碰到馬桶呀」、「勃起坐著尿尿超痛苦，不是碰到馬桶就是可能不小心噴出來」。他們指出，男方所說的情況確實可能發生，實際狀況會受到生理條件及馬桶設計影響。也有網友提到，馬桶深度不同，可能造成完全不同的結果。

不過也有不少人強調，站著尿本身就比較容易產生噴濺。有人直言「站著噴得到處都是，還會噴到腳」，認為如果選擇站著尿，就應該自行確認馬桶及周圍是否被弄髒，不應造成下一個使用者的困擾。也有人表示，自己就是因為負責打掃廁所，才選擇坐著尿，避免增加清潔上的麻煩。

其中，一些留言認為可以透過調整姿勢解決，例如「坐著身體往前傾，手往下壓重要部位即可」，也有人說自己會等勃起消退後再上廁所。另有網友表示，自己即使早上勃起，也習慣坐著尿尿，認為這樣反而能減少噴濺問題。

至於原PO在意的毛巾問題，也有網友提出，與其爭論站著或坐著，不如直接調整毛巾位置。有人認為，毛巾如果掛在馬桶正上方，本身就可能增加接觸飛沫的疑慮。

綜合留言，網友對「晨勃時能不能坐著尿」沒有一致答案，不過生活中的小事往往最能看出兩人的相處模式，與其爭論誰對誰錯，怎麼溝通、找到彼此都舒服的方式，或許才是共同生活的關鍵。

而對於男性來說，晨勃是再熟悉不過的生理反應，如果同時尿意湧現，可能出現一時無法順利排尿的情況，就算尿出來可能也是細細一條或是噴濺。恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕醫師建議，最直接的方法是先等待生理反應消退，再嘗試排尿；過程中可以透過深呼吸、放鬆等方式幫助自己冷靜下來。

如果膀胱已經很脹，實在等不及，也可以嘗試改變姿勢，例如彎腰小便或坐著小便，看看能否比較順利排出尿液。醫師也提到，可以輕輕按摩或按壓下腹部膀胱所在的位置；若持續出現尿急卻完全無法排尿的情況，仍建議就醫確認原因。

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