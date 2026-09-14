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研究指極端降雨增微塑膠入河 學者籲兼顧平日與暴雨監測

中央社／ 台北14日電

最新科學研究指出，極端降雨可能增加微塑膠進入河川。學者建議，微塑膠監測應兼顧平日與暴雨高峰，以「濃度×流量」估算輸出通量，避免只看平日濃度而低估入海負荷量。

北京大學城市與環境學院研究團隊在「科學」（Science）期刊上的最新研究，顯示全球河川輸送到海洋的微塑膠遠多於過去估計，且輸出高度集中在雨季與洪峰。

研究團隊彙整118篇研究、1386筆河川微塑膠實測資料，校正不同採樣方式與粒徑差異後，結合流域特徵、機器學習與每日地表水流量資料，產出全球每一條流域在2022年的每日微塑膠濃度與輸出量。

結果顯示，占全球淡水流量近7成的流域呈現「脈衝富集」，也就是「流量升高時濃度同步升高」，其中約8成案例發生在開發中國家；只有約25%的流量呈現顯著稀釋，多見於歐洲。

研究團隊認為，此現象受年降雨中極端事件所占的比例、降雨轉換為逕流的效率，以及人類發展程度影響，且彼此有交互效果。若東南亞與東亞的廢棄物管理提升至已開發國家水準，估算東南亞的河川輸出可減36%、東亞可減至60%；若升級開發中國家的污水處理設施，可減少約20%。

台灣科技媒體中心對此邀請專家提供觀點。

國立海洋生物博物館研究員陳德豪表示，此研究顯示，評估塑膠污染不能只看平常時期的濃度，颱風與豪雨後的短期高峰同樣值得重視，對河口與沿岸生態的衝擊也可能比想像中集中而劇烈。

陳德豪建議，未來在台灣主要河川與都市排水系統，建立配合降雨事件的監測機制，涵蓋降雨前、暴雨中與雨後一段時間，才能比較準確掌握實際情況。治理上也不能只依賴在河口設置攔截設施，因為細小的塑膠顆粒一旦進入河川就很難完全回收。

中原大學環境工程學系副教授江政傑建議，台灣在治理上，應優先推行源頭減塑、雨前清除散落廢塑膠、改善污水處理及攔截污染逕流；監測統一粒徑範圍與品質管制方法，兼顧平日與暴雨高峰，以「濃度×流量」估算輸出通量，避免只看平日濃度而低估入海負荷量。

暴雨 流量 北京大學 海洋 塑膠微粒 河川汙染 極端氣候

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