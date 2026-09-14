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長輩飲食清淡突胃潰瘍 藥師細問揪出禍首：小心痠痛貼布

聯合新聞網／ 綜合報導
藥師提醒，部分含有NSAIDs成分的痠痛貼布，若長期、大量使用，可能需要留意胃潰瘍、胃出血等副作用。 圖／AI生成
藥師提醒，部分含有NSAIDs成分的痠痛貼布，若長期、大量使用，可能需要留意胃潰瘍、胃出血等副作用。 圖／AI生成

不少人肩頸痠痛、腰痠背痛時，習慣隨手貼上痠痛貼布，而貼布中的藥物成分可能經由皮膚吸收進入全身。近日一名藥師提醒，部分含有NSAIDs（非類固醇消炎止痛藥）成分的痠痛貼布，若長期、大量使用，尤其是年長者或同時服用其他消炎止痛藥者，可能需要留意胃潰瘍、胃出血等副作用。

一名藥師在社群平台Threads發文表示，自己在藥局時常遇到長輩詢問，「飲食都很清淡、不菸不酒，為什麼還會胃痛，甚至照胃鏡發現胃潰瘍？」這時他通常會先詢問對方是否經常服用消炎止痛藥。

有些人會回答沒有，但若進一步詢問「有沒有常貼痠痛貼布」，答案可能就不同。

藥師指出，許多人不知道，有些痠痛貼布其實含有NSAIDs成分，例如diclofenac（雙氯芬酸）。雖然藥物是透過皮膚使用，但仍可能經由皮膚吸收到體內，而NSAIDs常見的副作用之一，就是增加胃潰瘍及胃出血的風險。

不過他也強調，痠痛貼布經皮膚進入全身的藥量，通常比口服止痛藥低，因此不能只要出現胃潰瘍，就直接認定是貼布造成。真正需要特別注意的族群，包括年長者、長期大量使用貼布的人，以及同時服用阿斯匹靈或其他NSAIDs藥物者。

此外，這項提醒主要針對「含NSAIDs成分」的痠痛貼布或藥膏，其他不同成分的痠痛緩解產品，並不能一概而論。

貼文曝光後，引發不少網友討論。有人好奇詢問，「要貼到多少才算大量？」也有人表示，自己工作關係偶爾會使用貼布，而且會剪成一半使用，想知道這樣是否能降低對胃部的影響。

對此，藥師回應，仍須視每個人的身體狀況與使用方式而定，藥局確實會遇到部分長輩幾乎每天使用，這類情況就需要特別留意；若只是偶爾使用，通常不必過度擔心。至於減少使用量，原則上藥物暴露量也會跟著降低。

也有網友詢問，痠痛藥膏是否有相同問題，藥師則表示，如果藥膏同樣含有NSAIDs成分，也需要留意。

不少網友看完後分享自身經驗，有人透露自己幾乎天天貼，近一年容易出現胃脹氣、打嗝等症狀；也有人說自己平均每周使用一、兩次，但一次會貼上三、四片，開始懷疑胃部不適是否與使用量有關。甚至有人回憶，學生時期曾一次貼上多達5片痠痛貼布，直呼以前根本沒注意這類風險。

另有網友提醒，其實不少痠痛貼布外包裝都會標示每日使用量，只是許多人使用前沒有仔細查看。藥師也藉此提醒，使用含藥貼布或藥膏前，最好先確認成分及使用方式，尤其本身有胃潰瘍病史、年紀較大，或正在服用阿斯匹靈、消炎止痛藥的人，更應諮詢醫師或藥師，避免重複使用同類藥物。

藥師 胃潰瘍 痠痛貼布

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