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頭髮越來越少求診 醫師：約3成患者體內缺鋅造成

中央社／ 台中14日電
醫師發現因掉髮求診患者中，約3成都是缺鋅所致。示意圖／AI生成
醫師發現因掉髮求診患者中，約3成都是缺鋅所致。示意圖／AI生成

台中市澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立今天表示，有患者因頭髮越來越少前來求診，發現門診患者中，約3成是體內缺鋅造成，建議多吃含鋅食物如牡蠣、南瓜子等。

柯偉立說明，1名37歲男性患者因頭髮越來越少，加上其父親已禿頭，擔心自己也有雄性禿而前來醫院求診，經抽血檢驗，確定患者掉髮主因是體內鋅濃度不足；也發現因掉髮求診患者中，約3成都是缺鋅所致。

柯偉立表示，頭髮結構有9成是蛋白質（角蛋白），如果體內缺鋅會影響頭髮角蛋白合成，導致頭髮生長變慢、髮絲變細、脆弱易斷，甚至引發落髮；缺鋅造成掉髮表現，在外觀上容易與常見雄性禿與休止期落髮混淆，需要抽血檢驗才能確定是否為缺鋅引起的髮量減少。

在與患者充分討論後，柯偉立建議先調整飲食習慣，多攝取含鋅量較高食物種類，並輔以補充含鋅的保健產品；6週後，患者回診，髮量明顯增加，回復到未出現掉髮困擾前髮量，追蹤血液鋅濃度也回到正常值區間。患者由於未使用治療雄性禿的外用與口服藥物，可確定其掉髮是體內鋅濃度不足造成的。

柯偉立指出，人體需要攝取含鋅食物才能維持合宜體內鋅濃度，少數缺鋅患者是因為有促使鋅流失的因素，例如長期腹瀉；現代社會食物來源雖充足無虞，缺鋅原因往往是不當的節食，以及長期攝取的食物種類鋅含量偏少，久而久之，身體得不到足夠鋅補充，身體就可能出現因缺鋅造成的疾病。

柯偉立建議，確診為缺鋅患者，首要的改善方式是多攝取含鋅量高的食物種類，例如牡蠣、生蠔、蚵仔、牛肉與南瓜子，民眾也可向合格營養師諮詢含鋅食物的補充；嚴重缺鋅患者除食物補充外，還可在醫師評估後，同時補充含鋅合格保健品，以加速體內鋅濃度提升。

頭髮 掉髮 營養素

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