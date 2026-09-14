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熱帶低壓生成下周影響日本 下午起桃園以北、宜蘭、東南部降雨增

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受東北季風增強影響，今起到周三，北部及東半部，尤其桃園以北及東半部降雨明顯。聯合報系資料照
受東北季風增強影響，今起到周三，北部及東半部，尤其桃園以北及東半部降雨明顯。聯合報系資料照

中央氣象署科長劉宇其上午指出，關島東方海面上午8時有熱帶性低氣壓生成，下半周往日本機率高，距台灣距離遠，沒有什麼影響，但周日起長浪恐影響東半部沿海。受東北季風逐漸增強影響，今天水氣逐步增多，迎風面桃園以北降雨增加，尤其入夜後桃園以北及宜蘭降雨多，周二雨勢較大。

劉宇其表示，上午8時關島東方海面有熱帶性低氣壓生成，目前在台灣東南東方、距離大約3700公里海面上。未來向往北再偏西方向移動，下半周來到太平洋高壓邊緣，後期路徑有北轉趨勢，預計下周往日本南方海面靠近。預測路徑上有偏東或偏西差別，但距台灣有一些距離，天氣上影響不大。但周日（20日）起台灣東部海面要留意長浪。

劉宇其指出，今起受東北季風逐漸增強影響，水氣逐步增多，今天迎風面桃園以北及宜蘭下半天降雨增加。東部因位於低壓帶邊緣，水氣也多，東南部、恆春半島下半天降雨逐漸增加；中部、南部下午有午後雷陣雨。入夜後桃園以北及宜蘭降雨明顯，下半夜之後雨勢增強，今晚到明天，迎風面的基隆、北海岸及宜蘭、大台北山區有局部大雨。

這波東北季風影響到15日及16日，一直到17日改吹偏東風，東北季風會逐步減弱。劉宇其說，今起到周三，北部及東半部，尤其桃園以北及東半部降雨明顯。

劉宇其指出，今晚到明天白天，北部及宜蘭大雨、午後中南山區大雨。周三水氣減少，但北東仍有雨、中南部午後雨。周四東半部、雙北偶雨，西半部午後雨。周五到周日水氣更加減少，各地多雲到晴，迎風面基宜花零星雨，南部午後雨。

氣溫方面，劉宇其說，今天各地30度以上，周二及周三受東北季風增強、下雨影響，北部溫度下降。明天北部、宜蘭白天28度，周三之後再降到約27度，感受舒適；周四之後溫度又會逐步回升。這段期間各地清晨約24、25度，空曠地方有機會再下降1到2度，部分地方感受上日夜溫差大。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

天氣提醒。圖／中央氣象署提供
天氣提醒。圖／中央氣象署提供

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

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