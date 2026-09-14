不是都能放冰箱！粉、醬、油調味料存方式各不同 4異狀別再用

不少人買回調味料後，習慣隨手塞進櫥櫃或冰箱，但其實乾燥調味料、醬料和油品的保存方式並不相同，若保存方式不當，不只可能影響風味，也可能出現變質、蟲害等問題。食藥署曾邀請輔大食品科學系蔡宗佑教授說明，提醒不同調味品的保存方式，使用前也要留意是否出現異常。

粉狀調味品 保存重點是防潮

鹽、糖、辣椒粉、香料粉等乾燥類調味品，若長時間暴露在潮濕、高溫環境，容易吸濕結塊、產生異味，也可能增加微生物孳生或品質劣變的風險。

保存時應放在陰涼、乾燥處，並選擇密封性佳的玻璃瓶或保鮮罐。如果原本是紙盒或塑膠袋包裝，也可以轉換成密封容器。取用時則建議使用乾淨、無油的湯匙，避免水氣或其他物質進入。

醬類調味品 開封後建議冷藏

醬油、味噌、辣椒醬等，因含水量與發酵成分較高，開封後建議冷藏保存，以維持新鮮風味。即使產品標示可以常溫保存，也要注意瓶口清潔與密封，避免醬料殘留影響整體品質。

油類調味品 避免高溫與陽光直射

香油、橄欖油、沙拉油等，因油脂容易受熱氧化，應避免放置在爐火旁或陽光直射處，建議存放於陰涼處。此外，開封後盡量在3至6個月內使用完畢，以維持產品品質與食用安全。也可以視需求分裝成小瓶，減少每次開封與空氣接觸的時間。

4種異狀 代表調味品可能不適合再用

除了注意保存方式，使用前也可以從氣味與外觀判斷調味品的狀態。如果原本香氣濃郁的調味品出現刺鼻氣味，或粉類出現變色、結塊、斑點，就要提高警覺；液體醬料如果出現異常顏色、流動性改變，以及油品出現油耗味、苦味，都可能代表品質已經發生變化，不建議繼續使用。

平時保存調味品時，無論是乾燥類、液體醬料或油類，「密封保存」都是重要原則。使用後應立即旋緊瓶蓋，乾燥類產品也可搭配乾燥劑吸收濕氣，但要注意乾燥劑不可食用，避免誤食。定期檢查調味品的狀態，才能兼顧食材安全與料理風味。

調味品不能一概而論，應先分清楚種類再決定保存方式。 《元氣網》曾報導，不少人習慣把調味料一股腦放進冰箱，但乾燥香料其實怕水氣。若反覆從冰箱拿到室溫，溫差可能讓容器內產生冷凝水，增加受潮機會，因此一般乾燥香料放在陰涼、乾燥的櫥櫃即可。至於醬油、味噌、辣椒醬等含水量較高的醬料，則應依產品標示保存，部分產品開封後建議冷藏，並注意瓶口清潔與密封。