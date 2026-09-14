大二生月領2萬生活費喊不夠！怨爸媽不加碼 留言區炸鍋轟「巨嬰」

大學生一個月多少生活費才夠用？一名網友近日在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨，自己目前就讀大學二年級，父母每個月給2萬元生活費，但身邊部分同學每月都有2萬5000元，讓他認為自己的生活費實在不夠用，沒想到文章曝光後反而遭大批網友砲轟。

原PO表示，自己目前大二，每個月父母提供2萬元生活費，其中房租就要支出6000元，剩下的錢還要負擔每日三餐及其他生活開銷，因此常常覺得不夠花，「買個衣服鞋子都不夠了」。

他透露，自己曾向父母反映生活費不足，希望能夠增加一些金額，沒想到爸爸卻反問，「不會自己打工去賺零用錢嗎？」這讓他相當不滿，甚至氣得表示，「不然當初就不要生我呀，我連買衣服跟褲子都不夠花了」。

貼文曝光後，留言區幾乎一面倒，不少網友認為，父母每月願意提供2萬元生活費已經相當足夠，如果還想購買額外的衣服、鞋子或娛樂用品，應該自行打工負擔，而不是要求父母持續增加零用錢。

有人直言，「都大學了還在巨嬰什麼」、「想買什麼自己賺錢沒錯啊」、「父母不是提款機」、「不懂賺錢的辛苦」，也有網友建議，如果覺得生活費不足，可以利用課餘時間兼職，培養自己管理金錢及獨立生活的能力。

不少過來人則分享學生時期的生活費，更讓原PO的2萬元顯得相對寬裕。有人表示，自己以前一個月只有4000元，也有人透露「以前拿6000元，再靠自己打工」，另有家長分享，目前每個月只給大學生子女6000元至1萬元，其餘花費則由孩子自行兼職負擔。

不過，大學生每月實際需要多少生活費，仍與租屋地點、餐飲支出、交通方式及家庭經濟條件有關。只是原PO將自己的2萬元生活費與同學的2萬5000元相比，加上將購買衣服、鞋子也視為必要支出，最終引發不少網友反感，意外掀起一場「大學生生活費到底該給多少」的討論。