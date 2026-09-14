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周末赴日注意！杜鵑颱風最快明生成 賈新興：預估朝琉球並轉向日本

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
東北風南下，今迎風面轉陰雨且氣溫轉涼。聯合報系資料照
東北風南下，今迎風面轉陰雨且氣溫轉涼。聯合報系資料照

周末去日本要注意了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」指出，在關島附近的90W，預估明後天（15-16日）有生成杜鵑颱風的機率，且最新路徑有朝琉球並轉向日本的趨勢。需注意19 日至20日對琉球群島及日本本島影響的可能，赴日旅客請提早注意交通動態。

賈新興指出，杜鵑颱風明後兩天可能生成，先向西北移動，再轉西北西向琉球方向前進。目前預估，移動到琉球東南方之後，會再向日本本島方向移動，19日至20日可能影響琉球群島及日本本島天氣，呼籲周末之後要去日本民眾要注意。

此外，賈新興說，今天午後天氣即將變天，東北風南下，迎風面轉陰雨且氣溫轉涼。今日午後至 16 日（周三）受東北風影響，迎風面轉陰雨、氣溫偏涼。桃園以北及宜蘭的民眾，請把握今天上午的好陽光，下班至明天外出務必記得隨身攜帶雨具。

賈新興表示，18 日（周五）起水氣逐漸減少，全台轉為午後零星短暫雨型態。中南部地區受地形屏障影響，大致維持多雲到晴，但日夜溫差稍大，早晚略有涼意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

琉球 賈新興 日本 颱風

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