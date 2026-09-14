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男病人無性行為陰莖發黑潰爛？ 泌尿醫：日本感冒藥誘發藥疹引起特殊過敏

香港01／ 撰文：田中貴
男患者因陰莖突然出現黑色斑塊甚至潰瘍，慌忙前往泌尿科求助。 示意圖／ingimage
男患者因陰莖突然出現黑色斑塊甚至潰瘍，慌忙前往泌尿科求助。 示意圖／ingimage

「醫師，我下面突然變黑、還潰爛，我是不是得性病了？」，台灣的泌尿科醫生陳昭安在臉書粉絲專頁表示，接連出現2名男子下體無預警出現紫紅色斑塊，甚至發黑潰爛，因發病前完全沒有性行為，嚇得以為自己染上嚴重的梅毒或皰疹等性傳播疾病而急忙求醫。經診斷後發現，致病元兇並非性病，而是對特定感冒藥產生的過敏反應，即「固定性藥物疹」（Fixed Drug Eruption）。

沒性行為下體突發黑潰爛 求診驚揭「原位爆發」特性

陳醫生指出，2名分別是28歲與44歲的患者，因陰莖突然出現界線分明的黑色、紫紅色斑塊甚至潰瘍，慌忙前往泌尿科求助。2名患者均表示近期完全沒有性行為，唯一的共通點是發病前曾因感冒服用過成藥。

陳醫生更指，這屬於皮膚對藥物成分產生的過敏反應。固定性藥物疹具備極為特殊的「固定位置復發」機制：

初次發作：患者首次接觸致敏藥物後，皮膚或黏膜（如嘴唇、生殖器、四肢）會出現界線分明的紫紅斑塊、水泡或破皮潰瘍。

色素沉澱：當急性發炎消退後，患處通常會留下深色的色素沉澱痕迹。

原位爆發：只要日後再次吃進同一種致敏藥物，過敏反應就會精準地在「完全相同的同一位置」原形畢露，而生殖器黏膜正是極為常見的發作部位之一。

遊日必買成藥「EVE」成分上榜？醫生澄清：非藥物有毒或瑕疵

追查誘發固定性藥物疹的常見源頭，主要包括部份抗生素以及非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）。許多人前往日本旅遊時，習慣在藥妝店採購隨身成藥，例如大眾熟知的「EVE」系列止痛藥，其主要成份「布洛芬」（Ibuprofen），屬於常見的NSAIDs類藥物。根據香港衛生署及美國食品藥品監督管理局（FDA）的藥物安全資訊，非類固醇消炎止痛藥與磺胺類藥物，確實屬於較常引起過敏反應的藥理類別。

陳醫生重申，固定性藥物疹純粹是「特定個體對特定藥物成份」所產生的特殊過敏體質反應，絕非藥物本身品質有問題或帶有毒性。

如何區分性病與藥物過敏？

香港醫院管理局的用藥指引亦強調，個人藥物過敏史是開藥時的重要依據。

生殖器出現潰瘍，不少人第一時間會聯想到性病。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）關於性傳播疾病的臨床說明，梅毒硬下疳與單純皰疹的水泡潰瘍，在早期臨床表現上確實容易與藥物過敏混淆。因此，切勿自行斷定病因或隨意塗抹不明藥膏。

用藥與防範過敏時應留意以下原則：

妥善保留藥單：若在服用某種感冒藥、止痛藥或抗生素後，身體特定部位反覆出現紅斑、水泡或潰破，應妥善保留藥袋、藥盒或藥物名稱。

記錄過敏紀錄：確認對某種藥物過敏後，應請醫療機構將過敏藥名詳細註記於個人病歷系統中，避免日後重複開立致敏藥物。

切勿隨意停藥或塗藥：出現生殖器潰瘍時，應盡速就醫由專業醫生診斷。

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文章授權轉載自《香港01》

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