國泰人壽27年募逾78萬袋熱血 創業紀念月全台34場次號召全民挽袖

國泰人壽「熱血」守護社會需求，每年9月適逢開學與季節交替，是台灣傳統捐血淡季，面對持續不減的醫療用血需求，國泰人壽連續27年不間斷推動捐血公益。今年9月適逢國泰人壽創業紀念月，於9日至12日舉辦「國泰同心，熱血同行」捐血活動，串聯全台34個捐血場次，預期募集數千袋熱血。

董事長現身力挺捐血 感謝員工與民眾熱血響應

除了號召各界挽袖捐血，國泰人壽也號召員工投入志工行列。2025年企業志工行動共累積8,895人次參與，透過捐血與志工服務雙管齊下，持續擴大社會影響力，實踐國泰金控「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神。

10日國泰人壽總公司仁愛大樓舉行捐血活動，國泰金控董事長蔡宏圖也現身支持，向熱情挽袖響應的員工、民眾及第一線醫護人員表達感謝，以實際行動力挺延續27年的捐血公益。

總經理：守護不是一次承諾 而是長期陪伴社會

國泰人壽總經理林昭廷表示，對壽險業而言，守護從來不是一次性的承諾，而是長期的陪伴；回饋社會更是企業長期經營不可或缺的一環。國泰人壽對社會的守護，如同每一張保單承載數十年的長期契約，多年來持續號召跨世代共同參與挽袖捐血與志工行動，從穩定血源到守護多元弱勢，凝聚員工、保戶與社會大眾的力量，讓一袋袋熱血與一次次志工行動，匯聚成安定社會的力量。

連23年獲捐血績優表揚 27年累計募逾78萬袋熱血

據台灣血液基金會統計，2025年血液供應量逾269萬單位。隨著少子化與高齡化帶來的人口結構改變，衛生福利部於2025年修正《捐血者健康標準》，將捐血年齡下限由17歲調降至16歲，並同步放寬高齡者捐血規範，反映穩定國內血源、擴大跨世代參與，已成為當前重要的社會課題。

國泰人壽自2000年起舉辦「國泰夏日捐血活動」，每年平均舉辦多達500場捐血活動，至今已累計募集超過78萬袋熱血，總捐血量突破1億9,500萬cc，並連續23年榮獲衛生福利部「捐血成績優異單位」表揚。一次又一次的挽袖行動，逐步累積成持續守護社會的力量。

從捐血到復康巴士 張愉羚將公益精神帶進家庭

國泰人壽長期推動捐血與志工行動，對不少員工而言，公益不只是一場活動，而是在多年累積後逐漸成為生活的一部分。國泰人壽資深行銷總監張愉羚21歲進入公司，從那時開始參與捐血，一路持續至今，也將在公司感受到的公益文化帶進家庭，影響5個孩子，甚至進一步擴散到身邊客戶。

張愉羚笑說，自己是「喝著國泰的奶水長大」。剛開始捐血時其實也會害怕，但隨著一次次參與公益活動，她慢慢體會到，做好事不一定要等到自己很有能力，而是可以先從願意付出開始。

她印象最深的一次，是和同事相約捐贈復康巴士，原以為大家一起分攤，最後才發現竟是每個人各捐一整台，當下也曾猶豫負擔太大。沒想到隔天出門遇上下雨，她剛好看到一位媽媽帶著2個孩子搭上復康巴士，心裡突然有了答案：「我那時候4個小孩都好手好腳，我有什麼不能付出的？」最後下定決心實現公益心願，捐贈復康巴士。

從捐血、捐贈復康巴士，到帶孩子前往育幼院、捐助癌症病童遊戲室，公益也逐漸成為張愉羚一家人的日常。如今孩子長大後，看到育幼院、安養院有需要，會主動問媽媽要不要捐物資，也會傳來自己去捐血的照片。她笑稱自己就像一台「行動捐血宣傳車」，不只影響孩子，也常鼓勵客戶捐血，甚至有人進一步投入義消服務。

曾有客戶看到她捐出的復康巴士，開玩笑問她是不是換了工作，她總會指著車上的國泰Logo說：「你看，前面還是國泰，這都是國泰教的。」張愉羚說，如果沒有一路在國泰工作，她未必有機會把這些善意一步步擴散出去，「也接不了這麼多的緣分。

從壽險顧問到義消 邱永漢用行動實踐「雪中送炭」

同時身為壽險顧問與義消，國泰人壽資深行銷總監邱永漢把公益做到「隨時隨地」。除了投入捐血及志工服務，他平時24小時都將義消裝備帶在身邊，只要勤務響起，就立刻準備出發。

邱永漢說，自己一直很感謝國泰給他一個「安身立命」的機會，也讓他更希望在有能力時回饋社會。早在25歲時，他就開始擔任學校導護志工，進入國泰後，更感受到公司提供的平台與力量，讓原本想幫助別人的念頭，可以真正化為行動。

他印象最深的一次，是前年過年晚上與孩子在家時，突然接到義消勤務。那一瞬間，他也曾猶豫究竟該把孩子留在家中，還是出門執勤，但很快告訴自己：「既然加入了，就是表示要為社會做些什麼。」

那次勤務從晚上11時30分一路持續到凌晨4時30分，結束後他立刻趕回家看孩子。他坦言，當義消不可能每一次出勤前都確定自己能順利回來，但孩子也因此慢慢理解，只要勤務聲響起，「就是爸爸要去救人」。

邱永漢說，對他而言，保險、義消和捐血其實很像，都是在人最脆弱、最需要幫助的時候出現，「這種雪中送炭的意義更大。」去年花蓮光復鄉淹水，他也在國泰號召一群夥伴前往協助，出發前就提醒大家，現場環境可能很辛苦，也不知道會遇到什麼，但最後沒有一個人退出。

他認為，這也是國泰一路帶給他的正向價值觀，讓一個人的善意可以再傳遞給更多人。他也坦言，出義消勤務當然會怕，「勇敢不是不怕，而是清楚面對這個害怕，還是去做。」現在他也常告訴孩子，「有能力，就多做一些什麼」，希望這種想法最後不只是記得爸爸說過，而能真正融進孩子日常的價值觀。

國泰人壽資深行銷總監張愉羚（右）響應捐血行動，從21歲起不間斷。圖／國泰人壽提供

國泰人壽資深行銷總監邱永漢，同時也是義消，24小時將裝備帶在身邊，認為「有能力，就多做一些什麼」。圖／國泰人壽提供

9月適逢國泰人壽創業紀念月，舉辦「國泰同心，熱血同行」捐血活動，國泰金控董事長蔡宏圖（圖中）現身支持，串聯全台34個捐血場次，預期募集數千袋熱血。圖／國泰人壽提供