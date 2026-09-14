員工健檢自費加驗血液腫瘤標誌 50歲男揪出早期肝癌

台中一名50歲王姓男子平時沒有任何異狀，也沒有疼痛、體重減輕或食慾不振等症狀，他在員工健康檢查時自費加驗血液腫瘤標誌，其中AFP（甲型胎兒蛋白）數值異常。原本以為只是檢驗數字偏高，經醫師安排腹部超音波及進一步檢查後，意外確診肝癌，因發現早，立即接受治療，目前恢復良好，持續門診追蹤。

衛福部豐原醫院檢驗科主任陳嘉文表示，許多癌症早期幾乎沒有明顯症狀，健康檢查的目的不是直接診斷癌症，而是透過檢驗協助醫師及早發現健康風險，提醒民眾接受進一步檢查，把握治療黃金時機。該院血液腫瘤標誌檢測需求逐年增加，其中AFP（甲型胎兒蛋白）檢驗件數也明顯成長。

陳嘉文表示，AFP是肝炎及肝癌的重要血液檢驗項目之一，透過抽血檢測其濃度，可作為醫師評估肝臟健康的重要參考；若檢驗結果異常，仍須配合腹部超音波、電腦斷層、磁振造影或必要時病理檢查，才能確認診斷。

陳嘉文說，門診也發現許多民眾對腫瘤標誌存在誤解，包括「沒有症狀，就不需要檢查」。包括肺癌、肝癌、胰臟癌及攝護腺癌等疾病，早期都可能沒有明顯症狀，許多患者正是在健康檢查或抽血時發現異常，再經超音波、電腦斷層或內視鏡等檢查確認疾病。尤其有癌症家族史、慢性B、C型肝炎、糖尿病、代謝症候群、肥胖、長期吸菸、飲酒等高風險族群，更應建立定期健康檢查觀念。

另有誤解是「腫瘤標誌正常，就代表沒有癌症」。他說腫瘤標誌只是健康風險評估工具之一，部分癌症在早期不一定會反映在數值上，因此正常結果並不能完全排除疾病可能性，仍須由醫師依病史、生活型態及臨床狀況整體判斷。

還有「腫瘤標誌異常，就代表罹患癌症」誤解。部分良性疾病、慢性發炎、肝炎等情況也可能造成腫瘤標誌升高，檢驗結果異常並不等於癌症，仍須搭配病史、理學檢查、影像檢查及必要時病理切片，才能做出正確診斷。

目前豐原醫院提供多項血液腫瘤標誌檢測，可依不同性別及健康需求，由醫師建議適合的檢驗項目，男性包括AFP、CEA、CA19-9及PSA；女性包括AFP、CEA、CA125及CA15-3，可作為肝臟、消化系統、胰臟、乳房、攝護腺及婦科相關疾病健康風險評估的重要參考。檢驗無須空腹，約一周即可完成報告，如有異常將由院方主動通知回診，再由專科醫師評估是否需要接受後續檢查。

政府目前已提供乳癌、子宮頸癌、大腸癌、肺癌及口腔癌等公費癌症篩檢，符合資格民眾應善加利用；若屬癌症家族史、慢性B、C型肝炎等高風險族群，或希望更全面了解自身健康狀況，也可與醫師討論是否安排適合的血液腫瘤標誌檢測。