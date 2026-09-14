第2波東北季風南下 粉專：北部有感轉涼、南部依舊偏熱

北部、東半部又要轉雨了。氣象粉專「林老師氣象站」指出，今天起入秋後的第2波東北季風將會再度增強且南下，迎風面的北部、東北部及東半部除了雲量逐漸增多外，降雨的機會也會增大，降雨的類型則屬局部性的短暫陣雨，降雨的強度不至於致災。

2026-09-14 07:58