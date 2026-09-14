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第2波東北季風南下 粉專：北部有感轉涼、南部依舊偏熱

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
東北季風再度增強且南下，迎風面北部、東北部及東半部降雨機會增加。聯合報系資料照
東北季風再度增強且南下，迎風面北部、東北部及東半部降雨機會增加。聯合報系資料照

北部、東半部又要轉雨了。氣象粉專「林老師氣象站」指出，今天起入秋後的第2波東北季風將會再度增強且南下，迎風面的北部、東北部及東半部除了雲量逐漸增多外，降雨的機會也會增大，降雨的類型則屬局部性的短暫陣雨，降雨的強度不至於致災。

溫度上的變化，「林老師氣象站」表示，昨天雙北及桃園的高溫落在34.5至35.9度之間，今日有機會降至30至32度；中南部受到影響較小，白天仍有32至34度，感受依舊偏熱。

「林老師氣象站」表示，這波東北季風沒有很強的冷空氣，不至於有明顯寒冷感受，各地夜間至清晨的低溫約在24至26度之間，慢慢開始有秋天的味道。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 雙北 溫度 低溫

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