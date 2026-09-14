聽新聞
0:00 / 0:00
第2波東北季風南下 粉專：北部有感轉涼、南部依舊偏熱
北部、東半部又要轉雨了。氣象粉專「林老師氣象站」指出，今天起入秋後的第2波東北季風將會再度增強且南下，迎風面的北部、東北部及東半部除了雲量逐漸增多外，降雨的機會也會增大，降雨的類型則屬局部性的短暫陣雨，降雨的強度不至於致災。
溫度上的變化，「林老師氣象站」表示，昨天雙北及桃園的高溫落在34.5至35.9度之間，今日有機會降至30至32度；中南部受到影響較小，白天仍有32至34度，感受依舊偏熱。
「林老師氣象站」表示，這波東北季風沒有很強的冷空氣，不至於有明顯寒冷感受，各地夜間至清晨的低溫約在24至26度之間，慢慢開始有秋天的味道。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。