今起北東轉雨略降溫 吳德榮：強聖嬰年之強颱將發展、路徑大迴轉

東北風增強，北部及東半部轉雨，溫度略降，外出要帶外套。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日東北風逐漸增強，迎風面雲量漸增，北部、東半部轉有局部短暫雨的機率；背風面晴時多雲。北台氣溫微降、中南部仍偏熱。

今各地區氣溫如下：北部22至32度、中部23至35度、南部24至36度及東部22至35度。

吳德榮表示，明日、周三東北風影響，北部、東半部有局部短暫陣雨、有局部較大雨勢，中南部晴時多雲；北台白天稍轉涼，中南部白天仍偏熱，各地早晚偏涼。周四至下周日東北風減弱，西半部轉晴時多雲，大台北東側、東半部偶有局部短暫陣雨的機率，白天偏熱、夜微涼。

此外，吳德榮說，最新(13日20時)各國模式模擬顯示，熱帶擾動在關島東方海面醞釀，將發展為「強聖嬰年」之強颱，並呈現「大迴轉」的路徑。歐洲(ECMWF)及美國(GEFS)系集模式模擬圖皆顯示，強颱的系集平均路徑大致在日本南方海面大迴轉，威脅日本。但個別模擬路徑則分散在很寬廣的範圍，顯示有很大的不確定性，各模式將持續調整，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。