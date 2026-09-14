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前鎮漁港新運銷中心 學者憂需求脫節閒置浪費

聯合報／ 記者石秀華郭韋綺徐白櫻／高雄報導

前鎮漁港斥資八十一億元改造，具指標性的多功能水產品運銷中心，傳出遲無法營運及攤商進駐意願低，營運一年餘的船員會館入住率也低，義守大學財金系教授李樑堅直言，「這些問題反映當初規畫與現實需求脫節」。中山大學特聘教授張其祿也指出，前期需求調查、使用者參與及工程設計仍有改善空間，政府投入鉅資的設施若閒置浪費，最終可能淪為「蚊子館」。

李樑堅表示，攤商進駐多功能水產品運銷中心意願低，主因是租金與高昂的乾濕分離運費，業者追求降低成本與獲利，若評估進駐後無法賺錢，自然不願投入。

至於船員會館，他說，政府當初聲稱為照顧船員而建，入住率卻低，基層船員薪資低，寧願住船上也不花錢入宿。此外，館內四十間洗浴室旺季時遠遠不夠用，凸顯規畫時未充分考量實際需求。

「政府投入鉅資的設施若閒置浪費，將形成惡性循環，使更多廠商卻步，最終可能淪為『蚊子館』。」李樑堅指出，市場環境變化，遠洋漁業前景不如預期，但政府對船東的經營困境與漁工經濟能力，評估不足。

張其祿表示，前鎮漁港的碼頭水深、魚貨運銷、冷鏈、汙水處理及船員環境等設施確有更新、現代化的必要，但更重要的是檢視整體規畫、經費配置、工程執行與產業效益是否相稱。當政府投入的資源愈大，政策績效財政責任的要求也應愈高，經費變動原因與配置應愈透明，也應有更嚴謹的成本效益檢視。

張其祿說，對前鎮漁港而言，建築與景觀改善只是其中一環，漁船靠泊、卸魚、冷鏈、運銷、加工等產業功能才是核心。若硬體更新後，作業效率沒有同步提升，甚至增加使用者的不便，顯示前期需求調查、使用者參與及工程設計仍有改善空間。

蚊子館 績效 財政 前鎮漁港 外籍漁工

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