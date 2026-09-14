聽新聞
0:00 / 0:00

前鎮漁港運銷中心 動線差租金貴…慘遭冷落

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄報導
前鎮漁港新建的多功能水產品運銷中心內部動線不佳，許多攤商仍習慣在地面處理漁貨。記者劉學聖／攝影
前鎮漁港新建的多功能水產品運銷中心內部動線不佳，許多攤商仍習慣在地面處理漁貨。記者劉學聖／攝影

<a href='/search/tagging/2/前鎮漁港' rel='前鎮漁港' data-rel='/2/214070' class='tag'><strong>前鎮漁港</strong></a>新建的多功能水產品運銷中心內部動線不佳，目前還是閒置狀態。記者劉學聖／攝影
前鎮漁港新建的多功能水產品運銷中心內部動線不佳，目前還是閒置狀態。記者劉學聖／攝影

高雄前鎮漁港是南部最大水產品運銷中心，許多攤商還是習慣在地面處理漁貨，政府斥資廿四億元新建多功能水產品運銷中心當初目標為打造成台灣版的「豐洲市場」（原日本的築地市場），雖然早已落成並點交漁業署，因攤商對於收費及動線喬不攏，迄今還開不了門。

多功能水產品運銷中心二○二二年四月動工，原訂去年九月完工，遭審計部點名，檢討梁柱接頭不當、裂痕遍布，品質堪憂，恐影響結構安全，經改善後，今年二月驗收完成，四月點交漁業署，一樓水產零售攤區將委託高雄區漁會負責管理營運，因攤商對於清潔費、場地問題仍喬不攏，未進駐。

一名在漁市場經營廿餘年的攤商說，部分拍賣魚隻很大，日後改到新運銷中心，搬運上下車很浪費成本；另有攤販表示，水產中心將魚貨切割作業區及銷售區分開，想營造賣魚可吹冷氣環境，卻變成魚販須兩頭跑。

謝姓魚販說，新運銷中心裡面太熱，車子要駛進去要排隊，拖行漁獲也很不方便；鄭姓魚販表示，「運銷中心新規定很麻煩，裡面不好做生意」；有魚販直言，現在規定活蝦貨車不能停裡面，很麻煩。據了解，進駐癥結點仍在租金，攤商直言舊市場一天清潔費才三百元，有擺攤才要付費，新水產運銷中心改月租，管理費多少還不清楚，仍在觀望。

高雄區漁會總幹事楊孟凡直言，水產運銷中心對衛生環境都有嚴格要求，出發點是希望攤商、消費者有舒適乾淨環境；攤商管理費調整須考量整體財務狀況，正著手撰擬經營管理計畫書。

高雄市海洋局長石慶豐說，目前攤商並非不肯進去，而是希望能盡快明訂管理費用優惠條件與收費標準，並讓首批進駐的攤商享有優先選位權，漁會必須考量永續經營，尋求平衡，這部分仍待漁業署與漁會拍板定案。

前鎮漁港 攤商 漁業署 外籍漁工

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

直擊前鎮漁港斥資24億打造台版「豐洲市場」 魚販無奈嘆：不符需求

前鎮漁港船員會館遭指「高級澡堂」 漁業署：與事實有落差

直擊／前鎮漁港砸4億船員會館變「高級澡堂」 外籍船員寧館外沖澡

捕撈土魠作業僅有3個月？漁業署：已與澎湖縣府溝通 決議不推動

相關新聞

NGS納健保給付擴大 增5100癌友受惠

台灣每年新確診癌症患者約12萬多人，114年總癌症患者就醫人數近百萬，在2030年前，將癌症標準化死亡率降低三分之一為賴政府重要政見。賴清德總統昨表示，將擴大「次世代基因定序檢測」（NGS）給付適用癌別，造福更多癌友。

健康名人堂／抗生素底牌用盡 醫療海嘯逼近

醫療發達，人類與感染症的戰爭從未停止。

健康你我他／一句善意謊言 婆婆重新聽見世界

93歲的婆婆，近年電視音量愈開愈大。每當電視一開，家裡像極了搖滾區，連門外電鈴聲響都渾然不覺，與她對話得用「吼」的。因為聽不清楚，婆婆害怕答非所問、擔心被鄰居笑，漸漸地不去社區中庭話家常。她的世界縮小到只剩下電視與家中的喵星人，性情也變得孤僻寡言，臉上常掛著迷惘與茫然。

中信新舞臺藝術節 學生用偶戲說家鄉故事

台灣藍鵲、穿山甲、鱘龍魚、宜蘭內城大樹公、雜貨店…種種台灣在地風貌，經國中小學生製作成偶，在中國信託新舞臺藝術節戶外公益場驚艷眾人。與中信文教基金會合作「夢想家圓夢工程」的無獨有偶劇團藝術總監鄭嘉音觀察，參與學生都變得較善於表達，成為領導能力利基。

中信新舞臺藝術節 土地公、菩薩都上場

三點五公尺高巨偶、土地公和觀世音菩薩大偶齊來，把中國信託金融園區變親子園區。九月十二日下午，中國信託文教基金會主辦的「中國信託新舞臺藝術節」戶外公益場登場，由無獨有偶劇團等領銜演出，吸引數千名大小觀眾看得目不轉睛。

急診減壓 台大醫院推分級就醫指引

急診壅塞困境難解，台大醫院昨正式發布「分級就醫指引」，針對胸痛、腹痛、頭頸部、皮膚、四肢等一○六七項常見症狀，提出建議就醫四大層級，明定「紅旗警訊」，如劇烈胸痛、呼吸困難、突發意識或神經異常等危急狀況，應直接至急診。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。