華而不實 前鎮船員會館 淪排隊澡堂

前鎮漁港船員會館興建，是為改善漁民返港生活條件，提供住宿、淋浴、祈禱等多元服務，但一天平均僅約六名船員入住，記者觀察發現，船員會館未能發揮既有功能，反而成了船員「高級澡堂」，但四十間淋浴室，旺季時大排長龍，根本不敷使用。兩名印尼籍船員說，洗澡、投幣式洗衣都得等很久，寧願走遠一點到貨櫃簡易澡堂洗澡、手洗衣物較快。

會館一樓設有便利商店與餐飲店，二樓設有淋浴間、撞球間、桌球室、祈禱室及Wi-Fi等免費設施，三、四樓旅館區則提供六十間雙人房與四間四人房，最多可容納一三六人入住，若是船員入住，每間每晚收費一三八○元。

記者連續觀察數日發現，不少船員寧願坐在會館外椅子聊天、吃家鄉小菜打發時間，二樓設施反倒成了附近學生課後「免費撞球間」。至於船員使用率最高的淋浴間，近來卻傳出多次無預警停水，淋浴間因此貼上印尼文及菲律賓他加祿語的停水故障告示，還有手寫大字條「No wash,No water」。也有房客抱怨「房間飄出化糞池臭味」。

記者向兩名正要沐浴的印尼籍船員詢問，發現外籍漁工月薪大約是六百美元，折合台幣不到兩萬元，不可能花錢入住，吃喝拉撒幾乎都在船上解決。有菲律賓籍船員透露，會館每晚上千元房價「想都不敢想」，對他們來說「看得到用不到」，反正已習慣船上生活，即使靠岸休整，一樣都睡船上。

一名菲律賓籍大副指出，住船上方便又不花錢；附近一家雜貨店老闆說，船員薪資不高，薪水都寄回家鄉，誰會花錢住會館？「船東怎會花錢讓船員住？會館就是蓋一個噱頭！」在地經營印尼餐館十餘年的劉老闆說，漁船返港旺季至少泊靠八十艘船，洗澡間根本不夠。

高雄區漁會回應，因港區大型冷凍廠陸續設置以致用水增加，已加裝加壓馬達並研擬增設水塔，後續會同自來水公司改善管線末端供水問題。至於住宿率偏低，區漁會總幹事楊孟凡解釋，前鎮漁港有淡旺季之分，每年五、六月及十一月、十二月因魷魚船、秋刀漁船返港，上岸漁工人數眾多，是傳統的「旺季」，不能因淡季就解讀成蚊子館，船員會館硬體環境已大幅提升，各公協會也透過購買住宿券來鼓勵漁工使用。

台灣區遠洋鮪延繩釣漁船魚類輸出業同業公會等五大遠洋漁業產業團體則發聯合聲明呼籲社會理性看待前鎮漁港人權建設成果，遠洋漁業具備高度季節性，短期內常有數千名船員同時靠港，船員會館提供免費淋浴、祈禱、網路及休閒等設施，讓船員返港後有舒適、便利的休息空間。

經費暴增 主因漁港改建

時任高雄區漁會總幹事、現農業部政務次長黃昭欽指出，當時的三千萬元只要疏濬與停車場改善；高雄區漁會則向農業部建議，前鎮漁港超過五十年了，應該要修繕，加上當時前鎮漁港並沒有下水道系統，汙水直接排到港區會造成淤積，行政院前院長蘇貞昌視察的時候說要一次做到位。這三千萬元，與漁港更新改建計畫的八十一億元是兩回事。